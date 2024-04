Carlos III visita un centro contra el cáncer

El rey Carlos III y su esposa, Camila, visitaron este martes un centro hospitalario y de investigación contra el cáncer en Londres en el primer compromiso público del soberano desde que el 5 de febrero se anunció que estaba en tratamiento oncológico.



Aunque este es su primer acto oficial fuera de palacio, el monarca de 75 años fue visto al asistir a sendos servicios religiosos privados ese mes y durante la pasada Semana Santa, y ha mantenido en este tiempo sus labores de despacho.



El monarca sonrió y saludó a la multitud, así como a sus anfitriones, antes de entrar al Centro Oncológico Macmillan del University College Hospital, en el que, según el Palacio de Buckingham, departirá con pacientes y examinará un nuevo equipamiento médico para luchar contra la enfermedad.



Esta visita de Carlos III, al que se vio relajado con un traje azul oscuro y corbata clara, se considera muy simbólica dado que él mismo está en tratamiento y se interpreta como un gesto de solidaridad y empatía con otros afectados.



Al igual que el rey, que acaba de asumir el patrocinio de la unidad de investigación Cancer Research UK, la reina, de 76 años, también está vinculada a entidades de lucha y apoyo frente a esta enfermedad.



Camila, que en los últimos meses ha asumido buena parte de las labores de la monarquía, estuvo este martes en todo momento al lado de su esposo, ataviada con un vestido estampado tipo piel de leopardo.



El hospital que visitan recibió a sus primeros pacientes en 2012 y está especializado en el diagnóstico y tratamiento de una amplia gama de cánceres, además de otras dolencias.



El director ejecutivo, David Proberto, y la presidenta, Julia Neuberger, condujeron a la pareja a ver las instalaciones, en particular unos escáneres de diagnóstico punteros, y se prevé que al final del recorrido reciban de pacientes jóvenes un ramo de flores.



En 1997, siendo príncipe de Gales, el rey ya se convirtió en patrón de la organización benéfica Macmillan Cancer, que brinda apoyo y promueve una mejor atención, y desde 2008 la reina preside el servicio de asesoramiento Maggie's, que ofrece asesoramiento gratuito en centros del país.



Buckingham anunció la semana pasada que Carlos III regresaría este martes a sus compromisos públicos gracias a sus buenos progresos en el tratamiento que recibe, si bien esto no es garantía de que vaya a asistir a otros actos en el futuro.



Esto se decidirá en base al consejo médico, apuntó el palacio, que precisó que siempre se tratará de limitar el riesgo para su recuperación.



La monarquía prevé recibir el próximo junio a los emperadores de Japón, en una visita de Estado auspiciada por el Gobierno británico.



Carlos III y la reina Camila celebrarán el 6 de mayo el primer aniversario de su coronación, después de que él asumiera el trono tras la muerte de Isabel II el 8 de septiembre de 2022.



Además del soberano, Catalina, la esposa de su heredero, el príncipe Enrique, también está en tratamiento oncológico, después de revelarse en marzo que fue diagnosticado de un cáncer que no se especificó.