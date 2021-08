Celebridades aficionadas a los videojuegos

Desde el 2008, como parte de una iniciativa de revistas especializadas en videojuegos, surgió la idea de celebrar anualmente el 29 de agosto el "Día Mundial del Videojuego" o el "Día del Gamer".

Hace algunos años atrás los habitués de los videojuegos eran considerados como raros, extravagantes y hasta excéntricos, sin embargo, en la actualidad es muy común tener una consola de videojuego en casa.

El mercado de los videojuegos se ha expandido hasta el punto que se ha convertido en una forma de vida para algunos, quienes se dedican de forma profesional a promover juegos de consola.

Las consolas de juego han atraído a millones de aficionados, haciendo de lados actividades tradicionales de entretenimiento, como los juegos de mesa.

Las celebridades no son inmunes a la atracción que ejercen los videojuegos, a continuación, algunos de ellos y sus juegos favoritos.

Henry Cavill

El intérprete de "Superman" y Geralt de Rivia siempre ha sido fanáticos de los videojuegos y en 2020, sorprendió a sus fanes cuando compartió un video explicando y armando una PC Gaming.

"En casa, me siento a jugar videojuegos durante una gran cantidad de horas y escapo ahí, porque salir a la calle tiene el efecto contrario", dijo Cavill a GQ el año pasado.'



Entre los videojuegos más populares están: 'Call of Dutty', 'Halo', 'Final Fantasy', 'Super Mario Bros.', 'Wii Sports' y otros.



A nivel mundial, los videojuegos han atraído a millones, que cada día gana más adeptos y donde las nuevas tecnologías cumplen un papel fundamental.



Celebridades y famosos empresarios se han declarado como fanáticos de los videojuegos.

Cavill prefiere jugar en computador en lugar de una consola, y entre sus juegos favoritos están: "Delta Force", "Half Life", "World of Warcraft" y "Total War: Warhammer II".

Sergio 'Kun' Agüero

Durante el confinamiento por la covid-19 el futbolista dejó ver su gusto por los videojuegos, a través de su canal de Youtube jugó títulos como "Valorant", "Fifa 20" y "The Last of Us: Parte II".

Jack Black

El actor, músico y comediante tiene un canal en Youtube llamado "JablinskiGames", donde publica algunas de sus partidas, ha jugado "Red Dead Redemption II", "Doom Eternal" y "Minecraft".

Aymeric Laporte

El exfutbolista se ha dejado influenciar por el "Kun" Agüero y durante el confinamiento inició un canal de Twitch, donde retransmitió partidas de "Fortnite: Battle-Royale", "Fifa 20" y "Valorant".

Megan Fox

Además de triunfar en la industria del cine es una reconocida aficionada a los videojuegos como "Halo: Reach", "Mortal Combat" y "Call of Duty".

Elon Musk

El propietario de Tesla también es aficionado a los videojuegos, a inicio de año enumeró sus 7 juegos favoritos, a través de Twitter: "Deus Ex", "BioShock", "Half-Life 2", "Mass Effect 2", "Fallouy 3", "Fallout New Vegas" y "Saints Row IV".

Steven Spielberg

El cineasta es fanático de los clásicos, específicamente de "Donkey Kong Country" y "Missile Command" e inclusive se dice que lo han visto jugar "Medal of Honor" y "Halo".

Lady Gaga

La cantante reveló en 2018, su afición por los videojuegos, especialmente "Bayonetta", un juego que se lanzó en Nintendo Switch aquel año.

