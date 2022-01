Cheslie Kryst, más allá del Miss USA 2019

La muerte de la exmiss estadounidense, Cheslie Kryst, abre nuevamente el debate en el tema de la salud mental.

La modelo fue hallada muerta el domingo en el edificio Orion de la calle 42 en 350 W. 42nd St., ubicado en el centro de Manhattan cerca de Times Square donde ella residía. La policía indica que la joven saltó de su lujoso edificio.

El fallecimiento de la que fuera Miss USA en 2019 ha consternado a miles de personas, quienes han desempolvado el tema de la salud mental.

Pero, más allá de Miss USA 2019, quién era Cheslie Kryst. También fue corresponsal del programa de noticias de entretenimiento “Extra”.

Cheslie Kryst, de 30 años, fue una modelo y abogada estadounidense. Aparte de la corona de Miss Estados Unidos, en 2019, ya había sido coronada Miss Carolina del Norte USAel mismo año.

Su elección para este certamen marcó más que un triunfo personal: significó que, por primera vez, tres mujeres negras eran las reinantes Miss USA, Miss Teen USA y Miss America, se lee en Infobae.

La exmiss nació en Michigan estudió en una escuela de negocios y se graduó en Derecho en la universidad de Carolina del Sur, y antes de presentarse al concurso de belleza ejerció como abogada.

Además, hablando de su vida académica, ella tenía maestrías y otras especializaciones.

También creó el blog de moda White Collar Glam, dedicado a ayudar a las mujeres a vestirse profesionalmente en trabajos de cuello blanco.

Salud mental

Cheslie Kryst ya había hablado sobre la importancia de la salud mental en varias ocasiones.

En 2019, en el marco del día de la salud mental, publicó un largo alegato en su perfil de Facebook, como recoge ahora The New York Post.

“Hago todo lo posible para asegurarme de mantener en forma mi salud mental. Y lo más importante que he hecho es hablar con una consejera. Me resulta muy fácil hablar con ella, me da buenas estretegias, sobre todo si estoy triste, feliz o se me presenta un mes complicado”, afirmaba en el canal de Miss USA.

“Cuando no hablo con ella paso un cierto tiempo cada día intentando descomprimir. Desconecto, apago el móvil, no contesto mensajes. Simplemente me siento y veo mis películas favoritas”, añadió.

