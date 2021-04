¿Cómo combatir el calor por las noches?

El verano está en su "apogeo" y podrán notar que las altas temperaturas del día se extienden hasta bien entrada la noche.

En muchos casos, esta sensación térmica impide conciliar el sueño de forma normal, lo que, según estudios, puede provocar irritabilidad y mayores niveles de ansiedad.

Pero, estas son solo algunas consecuencias, estudios más profundos detallan que no dormir bien o lo suficiente puede tener un impacto en la salud física, aumenta el riesgo de padecer presión arterial alta, obesidad, accidentes cardiovasculares, enfermedades del riñón y corazón, entre otras.

No dormir lo suficiente podría afectar la liberación de las hormonas que lo ayudan a crear masa muscular, combatir infecciones y reparar células. En los niños se puede afectar la liberación de suficientes hormonas que los hacen crecer, explica en un artículo Medline Plus.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 20% de la población sufre de forma transitoria dificultades para dormir durante el verano.

En este sentido, para aliviar o contrarrestar los efectos de las altas temperaturas se ha hecho muy común el uso de equipos de aire acondicionado.

Una de las tantas compañías de climatización, Daikin, compartió algunas sugerencias para el uso correcto las unidades tipo acondicionador de aire, especialmente para los días más calurosos.'



-Regular el termostato entre 23-24° C. Cada grado que se disminuya la temperatura supondrá un consumo de un 8% más de energía.

-No ajustar la unidad a una temperatura inferior a 22-23° C, ya que no enfriará más rápido y resultará un gasto innecesario de consumo eléctrico. Es preferible hacer uso de funciones como el "Modo powerful", con la cual se consigue enfriar de forma rápida la temperatura en la habitación.

-Hay que recordar que una diferencia de temperatura entre el interior y el exterior de la vivienda superior a 12° C no es saludable.

- Bajar la temperatura de la habitación antes de ir a dormir, ya sea refrescando la atmósfera o utilizando el aire acondicionado en modo nocturno, permite ahorrar energía, ya que impide enfriar en exceso el ambiente durante la noche.

- Es imprescindible limpiar los filtros de forma regular para mejorar el rendimiento del equipo. Ayuda a ahorrar energía y evita que se acumule polvo u otras partículas que puedan ocasionar malos olores.

Estas sugerencias junto a una rutina para irte a la cama, un ambiente adecuado, ropa cómoda para descansar y cenar ligero y eliminar el consumo de alcohol y cigarrillo te ayudarán a tener un sueño reparador.