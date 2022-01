¿Cómo identificar si el novio de su hija podría ser un agresor?

Para nadie es un secreto que, en la adolescencia es cuando se empieza a experimentar el enamoramiento. De hecho, a veces se viven enamoramientos breves. No obstante, algunas de esas relaciones se pueden volver peligrosa y los padres deben estar alertas.

Versión impresa

Pero, ¿cómo saber si el novio de su hija es un potencial agresor? Especialistas ofrecen algunas señales.

En la adolescencia las hormonas se agitan y se tiende a idealizar, soñar y creer que la vida se les está yendo, por lo que buscan vivir y experimentar, al estar activa la curiosidad, dice Maribel Serrano, trabajadora social de la Policlínica Presidente Remón de la Caja de Seguro Social.

Por esto, comparte que si una joven sospecha que no está siendo correspondida por quien que ella aprecia, podría hasta pensar que se puede morir de la tristeza y cegada por lo que significaría ese pronóstico, ser capaz de ceder o dejar pasar por alto acciones, que pudieran dejar secuelas para toda la vida.

Ante esta situación es primordial orientar y estar alerta para descubrir si su hija pudiera estar en ciernes de una relación tóxica con visos de violencia.

Añade que, a esa edad las chicas no se dan cuenta si el novio es dominante u autoritario. De igual forma, puede ocurrir con la novia de su hijo. En ambos casos deben estar pendientes.

Por ejemplo, los padres deben estar alerta: si este le quiere dar órdenes, opinar sobre cómo se debe vestir o en cambios en su aspecto físico, si hay signos de dominación, gritos o comentarios hirientes para disminuir su autoestima.

De hecho, los progenitores deben afírmales que por muy novelescas que parezcan frases como si no eres mía no eres para nadie, estas no son correctas y que ese comportamiento no es el adecuado para dirigirse a ella.

VEA TAMBIÉN: Verano: ¿Qué deben incluir en sus comidas?

Serrano reitera que la violencia tiene muchas aristas, y que hay adolescentes que comienzan a experimentar con drogas y alcohol y que una las manifestaciones que tienen estos vicios, es la agresividad.

Los consumidores de estas sustancias tienden a ser manipuladores. Si comenzó a notar que ese chico es posesivo, mirar en la parte física si sus ojos están frecuentemente rojos o si a la ropa está impregnada de olores particulares, como el de la marihuana.

Recordó a los padres que si descubren que su hija es o ha sido víctima de algún tipo de maltrato que busquen sin dudarlo ayuda profesional, para que se rompa ese ciclo que le pudiera afectar el resto de su vida.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!