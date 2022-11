Dayanara Torres: 'Estoy enamorada, estoy contenta'

Dayanara Torres ha decidido presumir su la felicidad que vive desde que el productor brasileño Marcelo Gama tocó su corazón.

“Estamos bien contentos. Ya va casi 2 años felices, contenta. Estoy viviendo una etapa diferente a la que vivía antes, porque mis hijos están fuera de mi casa ya estudiando, ya se graduaron. Es otra etapa”, mencionó.

“Digo, gracias también a Dios, que hice todo como temprano. Gané Miss Universo a los 18. Tuve a mis hijos tempranito, y ahora se van. Todavía estoy joven. Ahora, disfrutando de este momento hermoso en mi vida, donde estoy feliz, estoy enamorada, estoy contenta”, contó.

“Lo conocí hace 5 años cuando estaba haciendo Mira quién baila”, rememoró la empresaria natural de Toa Alta, quien reside en Miami, Florida. “Me fascina que es una persona enfocada, sería, chistoso cuando tiene que ser chistoso, con ese misterio de esas personas así, calladitas, misteriosas. Pero lo más que me gusta de él es que él me quiere hacer brillar, o sea, él me quiere ver brillar. Él no me corta alas. ‘Mira, haz tal cosa’, siempre está empujándome a que brille, y eso es algo que jamás... había vivido antes”, confesó.

Como parte del tiempo juntos, en agosto, la famosa modelo visitó Puerto Rico y le mostró a su enamorado parajes turísticos de su tierra natal, además del pueblo en que creció.

“Es importante que se apoyen el uno al otro, que se motiven, pasarlo bien”, manifestó pensativa. “Ahora estamos disfrutando el momento. Viajar. Hacer cosas que siempre hemos querido, porque hace poco perdí a una amiga de la nada, de una enfermedad que apareció y en meses se me fue, y dijimos ‘¿sabes qué?, la vida es un ratito’. Estamos aprovechando, viviendo el momento con la familia, pasando tiempo de calidad, que es el más importante”, reflexionó, y aclaró que por ahora no han dado el paso de convivir bajo un mismo techo. “Por ahora estoy contenta”, reiteró.

A su vez, manifestó su complacencia en la interacción de Gama con Cristian y Ryan.

“Se llevan superbién con él también, y (brinda) muchos momentos de calidad, si son juegos de soccer… Se involucra y yo creo que esa es la gran diferencia”, mencionó, y habló sobre su decisión de dejar Los Ángeles, California.

“Él es de Miami y todo mi trabajo ha sido en Miami”, afirmó. “Me gusta. No sabía si me iba a gustar. Sabía que era lo ideal porque los niños ya no estaban. Me quedé sola en Los Ángeles”, dijo sobre el hecho de que su hijo mayor estudia en Parsons School of Design Nueva York. Ryan, quien ha mostrado interés como ingeniero de sonido, está en una pausa para decidir si continúa estudios en Nueva York o Miami, según reveló su orgullosa madre.

“Estoy aprendiendo a ser yo nuevamente porque de repente, ‘¿qué voy a hacer ahora que no tengo que guiar para ninguna escuela, ni hacer proyectos?’. Fue un momento difícil al principio, pero igual siempre he entendido que ellos también tienen que volar y hacer sus cosas. Se me hace difícil si cuando los llamo por teléfono no me contestan… Me tienen que contestar porque uno como madre se preocupa y quiero acostarme a dormir”, confesó entre risas.

