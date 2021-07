Detalles de 'House Of The Dragon', precuela de 'Game Of Thrones'

Poco a poco se develan más detalles sobre la producción de la precuela de "Game Of Thrones", "House Of The Dragon".

La precuela será una serie basada en "Fuego y Sangre", la obra de George R.R. Martin, que está ambientada 300 años antes de los hechos que tuvieron lugar en "Game Of Thrones".

"House Of The Dragon" cuenta la historia de la Casa Targaryen, se enfocará en un acontecimiento infame de la historia de Poniente conocido como la "Danza de los Dragones", donde los hermanos Aegon II y Rhaenyra se ven enfrentados por el trono tras la muerte de su padre, Viserys I.

La guerra civil enfrentó a todo Poniente entre sí, los Stark y los Lannister tomaron bandos.

A inicio de mayo se filtraron las primera imágenes del rodaje de la serie e inmediatamente se hicieron públicas las primeras fotografías oficiales de la producción televisiva.

Las primeras imágenes de "House Of The Dragon" se empezaron a rodar en Penzance, Cornualles, Inglaterra, y se estima que la serie llegue a la pantalla chica en 2022.

Respecto al elenco estos son los actores que forman parte de la serie: Emma D'Arcy será la princesa Rhaenyra Targaryen, Matt Smith el príncipe Daemon Targaryen, Steve Toussaint el Lord Corlys Velaryon, "La serpiente de mar"; Olivia Cooke será Alicent Hightower y Rhys Ifans será Otto Hightower.

HBO acaba de anunciar la adición de nuevo talentos a "House Of The Dragon", las actrices Milly Alcock, Stan, The Gloaming, y Emily Carey, Wonder Woman, serán la joven princesa Rhaenyra Targaryen y Alicent Hightower, respectivamente.

El personaje de la joven princesa Rhaenyra Targaryen, la primogénita del rey, es de pura sangre valyria y es una jinete de dragones. Muchos dirían que Rhaenyra nació con todo, pero ella no nació hombre.

Y la joven Alicent Hightower, hija de Otto Hightower, la Mano del Rey y la mujer más atractiva de los Siete Reinos. Se crió en la Fortaleza Roja, cerca del rey y su círculo más íntimo; posee tanto una gracia cortesana como una aguda perspicacia política.

Producción

"House Of The Dragon" es cocreada George R. R. Martin y Ryan Condal, quien ejerce como showrunner de la serie junto a Miguel Sapochnik, un veterano de "Game Of Thrones" y que dirigió importantes episodios como "La batalla de los bastardos".

En este nuevo proyecto Sapochnik se encargará de la puesta en escena del piloto y varios episodios, reseña "Espinof".

Se sabe muy poco sobre quién escribirá los episodios, 10 para la primera temporada, no obstante, Condal lidera un equipo de guionistas, donde también participa Sara Lee Hess.

Martin, tiene pendiente el lanzamiento de la segunda parte de "Fuego y Sangre" y también estará implicado en los guiones de la serie.

Aniversario

Este año los seguidores celebraron el décimo aniversario de "Game Of Thrones", la serie más popular y vista de la televisión, culminó con 45 millones de espectadores en Estados Unidos y se transmitió en 207 territorios en todo el mundo.

