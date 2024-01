Edward José: Proyectos para 2024

Para el cantante panameño Edward José el 2023, fue un año, más que de lanzamientos musicales, de muchas presentaciones, aprender y de desaprender.

"Lugares", "Hacerte Compañía" y "Volver", en colaboración con el cantautor panameño Jaseph, fueron las canciones que lanzó en 2023, además, fue un año de primeras veces.

Edward José se convirtió, en abril, en el primer panameño en grabar una canción ("Hacerte Compañía") para Spotify Singles. "(...) eso ha sido uno de los honores más grandes que he tenido en mi vida. La experiencia, sin duda, inolvidable", confesó.

Fueron tantas veces que el panameño asistió al Musicalion, pero como espectador, sin embargo, el año pasado, tuvo la oportunidad de presentarse por primera vez en el evento, una experiencia muy "linda" para él.

Esto no es todo, el músico también cantó por primera vez en "La Hora del Planeta 2023", que organizó el Canal De Panamá, y se presentó por tercer año consecutivo en la final de Miss World Panamá.

"(...) te soy sincero, pienso que cada presentación es una oportunidad de crecer, de conocer más, y madurar en el escenario", afirmó Edward José.

Actuación

Edward José también ha estado explorando su faceta como actor, aseguró que la actuación siempre ha estado presente en su vida, incluso antes que la música y espera que para el año en curso se presenten más oportunidades.

Formó parte del primer musical del Teatro Balboa "Balboa El Musical", luego lo invitaron a participar en el programa "QuienTV", no obstante, antes de eso, en 2022, actuó en la película "Saint Vierja", que se estrenará este 2024.

Actualmente, Edward José está trabajando en la cinta "Érase Una Vez en Panamá", de Elmis Castillo, que estará disponible en los cines de la localidad este año.

Música

Desde el año pasado, el músico ha estado trabajando en varios proyectos que verán la luz este 2024, colaboraciones internacionales para posicionarse en otros lugares y probar nuevos ritmos y géneros.

"(...) certeramente no puedo decir qué me deparará el 2024, me gusta trabajar y hacer las cosas bien, y pienso que todo empieza a suceder solo cuando tienes la disciplina, así me sorprendo constantemente, y disfruto cada cosa que pasa, incluso las cosas qué quizá no son tan buenas", finalizó.