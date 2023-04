'El Boza' reapareció tras incidente con arma de fuego

Humberto Ceballos, conocido artísticamente como “El Boza”, reapareció en redes sociales tras el incidente con un arma de fuego en el que resultó herida una mujer en una fiesta en su casa.

El intérprete de “Ella” fue conducido a la subestación de Metropark para rendir declaraciones sobre lo sucedido, no obstante, Alberto Gaitán, mánager del artista, aseguró que el incidente no guardaba relación con el músico.

El Ministerio Público está haciendo las averiguaciones pertinentes y extraoficialmente se hizo de conocimiento público que el arma fue usada por una persona que participó en la fiesta y se encuentra prófuga.

Al momento de esta publicación los hechos son muy confusos, se desconoce a ciencia cierta cómo ocurrieron los hechos, lo cual se ha prestado para especulaciones.

“El Boza”, por su parte, no se ha referido al tema y recientemente usó su cuenta de Instagram, con más de 883 mil seguidores, donde publicó el siguiente mensaje: “El tiempo me dio la razón, y la distancia sacó las verdaderas personalidades y cada día las saca más”.

Se desconoce para quién es el mensaje y se especula que no guarda relación con el incidente en su casa, algunos usuarios apuntan a que está dirigido a su pareja, Reichell Adames.

Hay rumores de que la pareja puso fin a la relación, ya que Adames publicó un mensaje muy similar en sus historias, “El tiempo me dará la razón”, se lee.

Adames tampoco se ha hablado sobre los rumores de ruptura.

Por último, sobre el caso, el artista no ha dado declaraciones públicas sobre la situación y lo más probable es que no lo haga mientras duren las investigaciones, relató una fuente cercana al famoso que prefirió no ser mencionada.

Se tiene previsto que “El Boza” continúe con la promoción de “Volar”, tiene un itinerario grande para este mes y lo que resta del año, aseguró su mánager.

