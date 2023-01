Famosas que dijeron no a la maternidad

Aunque para muchas mujeres la maternidad representa un sueño, para otras no es así. Incluso hay caras de la farándula internacional que han dicho "no a la maternidad".

Las razones son diversas, aquí te presentamos algunas de esas famosas y cuál es la causa por la que no han tenido hijos.

Angelique Boyer

La actriz y pareja de Sebatián Rulli aun no está del todo segura, pero, por el momento no quiere tener hijos, pues su profesión es muy demandante. "No es una prioridad en este momento", ha expresado a medios internacionales en más de una ocasión.

"Es algo que no debo hacer inconscientemente", también comentó la actriz.

Jennifer Aniston

La famosa de Hollywood nunca quiso tener hijos y ha confesado que ha recibido críticas por no ser madre, pero ella no cree que su propósito en el planeta sea procrear.

La actriz dijo que no ha sido madre biológica porque no ha podido, a pesar de lo mucho que lo ha intentado. Mientras se la acusaba de no querer ser madre, ella lo intentaba con todas sus fuerzas, lo que aumentaba su frustración y dolor, han dicho medios internacionales.

Kate del Castillo

La actriz de "La Reina del Sur" ha dejado en claro, en más de una ocasión, que dentro de sus planes no está el convertirse en madre, pues es algo que no le llama la atención.'



No todas las mujeres tienen en sus planes de vida el convertirse en madres. Las razones varían, pues a algunas no lo hacen porque no les llama la atención tener hijos o porque toman en cuenta otros factores, como la situación mundial.

"Tengo una familia maravillosa, pero nunca he formado una propia. Jamás he tenido ganas de encargar hijos. Si lo hubiera deseado lo habría hecho y punto", dijo.

Añadió: "Nunca ha sido un tema que me haya llamado la atención, en parte por las malas experiencias que he tenido con mis exparejas".

Ana Martín

Es una prueba de que la decisión de no querer ser madre no es una tendencia o algo exclusivo de las nuevas generaciones.

La primera actriz reveló en redes sociales que siempre ha puesto primero su carrera artística, por lo que ser mamá nunca estuvo realmente en sus planes.

Daniela Luján

En los planes de la actriz tampoco está el ser madre. Comentó que siempre ha sido una mujer independiente y, simplemente, no se ve como madre de familia. Además, señaló que no tiene la "vocación" que requiere tener hijos.

