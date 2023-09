Famosos que son fanáticos Messi

Desde que Lionel Messi se unió a las filas del Inter Miami, hace más de un mes, los aficionados al fútbol no han perdido la oportunidad de ir a verlo jugar, incluyendo a las celebridades.

Ni siquiera los famosos se resisten al mejor jugador del mundo, desde que hizo su debut en la Major League Socce (MLS) varias celebridades han desfilado por los estadios en los que el Inter Miami ha disputado algún partido.

Messi viajó por primera vez a Los Ángeles, el 3 de septiembre, desde que se unió al club para el partido contra Los Ángeles Football Club, donde vencieron 3 a 1, y la lista de famosos que asistieron al encuentro es impresionante.

Músicos, deportistas, actores, comediantes y miembros de la realeza aparecen en la lista de los "asistentes notables".

En la selecta lista figuran Gerard Butler, Leonardo DiCaprio, Owen Wilson, Selena Gómez, el príncipe Harry, Will Ferrell, LeBron James, Tyga, entre otros.

Durante el encuentro Selena Gómez, quien estaba a nivel de terreno, protagonizó uno de los momentos más virales de la jornada, la actriz y cantante quedó asombrada por la habilidad y creatividad del jugador argentino para edificar una acción.

Mientras el futbolista estaba en acción, Gómez fue enfocada con las cejas enmarcadas y la boca abierta, en señal de espontánea sorpresa.



En su primer juego en Los Ángeles hubo una extensa lista de "asistentes notables", la cual incluía a músicos, deportistas, estrellas de la actuación y miembros de la realeza.



En el partido Inter Miami vs. Los Angeles Football Club, del 3 de septiembre, Selena Gómez protagonizó el momento viral de la jornada, quedó impresionada con una jugada que hizo Lionel Messi.

El príncipe Harry, por su parte, disfrutó del partido desde un palco, no se perdió ningún detalle del encuentro y no tuvo reparo en mostrar su emoción y asombro con lo que estaba viendo. Cabe mencionar, que su esposa, Meghan Markle aparecía en la lista, pero no asistió.

Por otra parte, al parecer no todos están contentos con las celebridades que se agolparon para ver al astro argentino, ya que el capitán de la selección de Estados Unidos, Christian Pulisic, lanzó un mensaje irónico.

"Háganles saber que pueden ir a ver a la selección de Estados Unidos también", escribió en su cuenta de Instagram, en el video compartió la MLS con todas las estrellas VIP que fueron a ver a la Pulga, como se le conoce a Messi.

