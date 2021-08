'Free guy' muestra el mundo de los videojuegos con un potente mensaje

“Quizás la vida no tiene que ser algo que me sucede, quizás es algo que yo puedo hacer". Ese es el potente mensaje detrás de "Free guy: tomando el control", una comedia de aventuras de 20th Century Studios protagonizada por Ryan Reynolds, Jodie Comer, Joe Keery, Lil Rel Howery, Utkarsh Ambudkar y Taika Waititi, y dirigida por Shawn Levy que llega a los cines panameños este 12 de agosto.

(Izquierda a derecha) Joe Keery, Ryan Reynolds, Jodie Comer, Taika Waititi, director Shawn Levy y Utkarsh Ambudkar en el set de Free Guy. Foto/Alan Markfield. © 2020 Twentieth Century Fox Film Corporation. All Rights Reserved.

El mensaje se desarrolla en medio del mundo de los videojuegos, por lo que la película contó con la participación de los más importantes gamers del mundo. Panamá América tuvo la oportunidad de entrevistar a Levy durante una mesa redonda virtual donde explicó que integrar a los conocedores del tema le permitió hacer más auténtico el filme, porque podía recibir sugerencias de ellos.

"La verdad es, sé de cine, sé de realización de películas, no sé de juegos como los jugadores...", comentó el director, pues durante la película se pueden ver a las personalidades de internet como Ninja, Jacksepticeye, Pokimane y Lazarbeam.

"Sabía que aunque quería hacer una película que fuera más grande que la comunidad de jugadores, sabía que tenía que ser auténtica con la cultura de los juegos. Pensé que una forma de garantizarlo era incluir a algunos de los jugadores más importantes del mundo. Así que invité a participar, pero también me permitió tener estos colaboradores que podían decirme: "Oh, no, no, eso nunca ocurriría así...", contó Levy.

La cinta tiene una mezcla de sentimientos, de acuerdo con Levy, pero el que más querían transmitir era la diversión y la alegría, por lo que la banda sonora jugó un papel importante. En "Free guy" se presentan algunos temas del hip hop del nuevo mundo, pero también los clásicos de la vieja escuela.

"El mayor clásico de la vieja escuela es Fantasy de Mariah Carey. Esta fue una canción que nos vino muy pronto, cuando estamos trabajando en el guión. Es una canción muy apropiada para Guy (Ryan Reynolds)", dijo el director, refiriéndose a lo puro e inocente que es el personaje principal.

De hecho, el director consideró que "Free city" (nombre del videojuego en la película y "ciudad" donde se desarrolla la historia) refleja nuestro mundo de muchas maneras: tiene violencia, está llena de gente que está tratando de lastimar a otras personas o dominar a otras personas;" algo muy fácil de aceptar", pero hay otra perspectiva, donde tal vez no se necesita aceptar el mundo como se encuentra.

Ryan Reynolds como Guy y Jodie Comer como Molotov Girl. Foto/20th Century Studios

La historia

Guy (Ryan Reynolds) es un cajero del Free city bank que lleva una vida sencilla. Con una permanente actitud positiva y alegre optimismo, es siempre materia dispuesta para una buena taza de café. Con su mejor amigo, Buddy (Lil Rel Howery), comparten un gran entusiasmo por la vida, pero todo eso cambia cuando Guy descubre que en realidad es un personaje de fondo del ultraviolento videojuego de mundo abierto “Free city”.

Foto/ Cortesía de 20th Century Studios

Distribuido por Soonami Studios, —dirigida por el codicioso magnate Antwan (Taika Waititi)— “Free city” es un videojuego tremendamente popular en el que reinan el caos y la devastación. Los jugadores llevan una vida descarada dentro del juego, y suben de nivel cada vez que cometen actos de hostilidad y vandalismo no provocados. Guy conoce y de inmediato queda prendado de la súpersexi Chica Molotov (Jodie Comer), quien lo ayuda a navegar por el juego y a aceptar el hecho de que la única vida que ha conocido no es real. Chica Molotov, cuyo nombre en el mundo real es Millie, tiene cuentas que ajustar con Soonami, ya que cree que Antwan se apoderó de los códigos de un videojuego que ella y su amigo Keys (Joe Keery), un programador de Soonami, vendieron a la compañía.