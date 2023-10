Gerard Piqué se cayó se un escenario en México

¡El karma existe! Por lo menos eso es lo que consideran algunos luego de que Gerard Piqué se cayera de un escenario tras presentar la Kings League Américas en México.

Luego del evento de presentación, Piqué se convirtió en el protagonista del evento, se acercó al público para firmar algunos objetos de los asistentes, pero estaba entretenido con su celular y no vio que la infraestructura del lugar terminó y se cayó.

Piqué, exjugador del F.C. Barcelona, fue asistido por el personal de seguridad y comprobaron que no había sufrido ninguna lesión y continuó con lo que iba a hacer, firmó los autógrafos a los asistentes.

Poco después, el exfutbolista salió por su propio pie del lugar, por lo tanto, todo demuestra que no fue grave y quedó como una anécdota.

Lo sucedido ha sido relacionado con la vida personal del exfutbolista y varios usuarios en redes sociales se han dedicado a hacer bromas ingeniosas al respecto.

“Ya no me cae tan mal Piqué”, “CLARA-mente no vio el escalón” y “Siempre cae de pie”, son algunos de los comentarios.

Piqué, por su parte, se tomó este episodio con humor y dijo que se trataba de un “truco de magia”.

La liga

A partir de enero de 2024, los partidos de la Kings League Américas se jugarán en la ciudad de México, siendo la primera vez que la liga creada por el exfutbolista sale de España.

Se desvelaron los nombres de los presidentes de los clubs: Mercedes Roa, James Rodríguez y Pelicanger, Jero Freixas, Escorpión Dorado y Werevertumorro, Germán Garmendia, Chicharito Hernández, Zeein, Alana y Barca, Castro, Los Futbolitos y Alofoke Westcol y Arcángel y The Donato.

Hubo muchas sorpresas en el evento y millones de personas siguieron la presentación desde diferentes partes del mundo.

