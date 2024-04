‘Hasta cuando no estás', lo nuevo de Elena

La artista puertorriqueña Elena tras dos lanzamientos que superan el millón de vistas “Quédate Conmigo Esta Navidad” y “No Lo Diré”, presenta otro sencillo cantándole al amor.

Se trata del tema “Hasta Cuando No Estás”, un tema compuesto por Elena y producido por Diego Contento.

La artista, asegura vía e-mail que, sin lugar a dudas, será un himno que provocará suspiros pues con cada verso sentirán que el corazón late más fuerte.

Elena está decidida a que esos nuevos amores se correspondan y asegura que no lo tienen que esconder.

“La nueva canción refleja mi intensa necesidad de confirmación y compromiso en una relación amorosa donde ambos, mi pareja y yo, estemos completamente alineados en nuestros sentimientos y expectativas”, dijo la artista.

“Vivo en una constante búsqueda de asegurarme de que no somos solo amigos, sino que compartimos un sentimiento más profundo, lleno de amor”, añadió.

Este tema cuenta con un video musical que fue dirigido por Christian Suao y filmado en San Juan, Puerto Rico.

El video muestra la ilusión de un nuevo amor, las mariposas que sienten al verse y el deseo de volver a compartir, en tomas que resaltan el romanticismo.

“Hasta cuando no estás” ya está disponible en todas las plataformas digitales junto con el video.

Sobre Elena

Nació el 25 de noviembre de 2008 en San Juan, Puerto Rico. Actualmente, cuenta con 15 años de edad y vive en Puerto Rico. Desde muy temprana edad se introdujo en el mundo musical pues desde los 4 años toma clases de piano.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

Mostrando una gran habilidad como artista, a sus 5 años fue aceptada en el Coro de Niños de San Juan en el que fue parte por dos años y reconocida como estudiante del año.

En septiembre de 2022, ELENA actuó como "Little Gloria" en la producción de Broadway "On Your Feet!" que tuvo lugar en Puerto Rico. Ese mismo año, Elena debutó profesionalmente como cantautora con su single "Mil Idiomas".

En abril de 2023, presentó sus composiciones al mundo a través de su EP debut, “Rara”. Sus canciones alcanzaron el "Top 20 Songs" en varias estaciones de radio ubicadas en México, Argentina, Panamá, Ecuador y Puerto Rico.

En agosto de 2023, fue invitada como artista en numerosos festivales de música en Ciudad de México, Puebla y Mérida.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!