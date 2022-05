Hija de Salma Hayek es seguidora de Kanye West

¡Mire usted! La actriz Salma Hayek dio a conocer, en la revista "Vogue", a su hija Valentina Paloma como fan número 1 de Kanye West.

La joven de 14 años confesó que ama al rapero y Salma dijo que hasta tiene un poster gigante del exesposo de Kim Kardashian en el techo de su recámara.

Mientras la actriz mexicana contaba este detalle del 'fanatismo' de su hija, Valentina le preguntó si podía contar un episodio que vivió con el cantante.

"Conocí a Kanye a las nueve de la mañana… ¿puedo decir eso?", pregunta la chica. Hayek asiente.

"Mi mamá me despertó, estaba con una amiga en Los Ángeles, '¡Despierta! ¡Ponte maquillaje que Kanye West está aquí en el hotel!'".

Salma Hayek y su hija Valentina Paloma Pinault revelan TODO lo que guardan en sus bolsas. https://t.co/EqrO394hsN— Vogue Mex y Latam (@VogueMexico) May 16, 2022

Salma la interrumpe: "No dije que te maquilles, dije que te vistieras". Valentina replica, porque es ella la que quiere contar la historia: "No, no… a la hora ella vuelve y grita '¡aquí! ¡está aquí!', y yo digo: 'Hola, me llamo Valentina, encantada de conocerte…', y en vez de decir, 'Me encanta tu música, me encanta tu estilo', yo… '¿quieres un Starbucks?' [porque allí iba con su amiga, según Salma]".

Lamenta la forma en que lo interceptó: "Siempre hago las cosas así", dijo sonriendo y sacudiendo la cabeza, se lee en un reporte que hizo el medio de farándula "La Botana".

Salma y su hija Valentina Paloma para @VogueMexico



pic.twitter.com/rae1FjEgIN— Karen Zint (@KARENZINT) May 18, 2022

