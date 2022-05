Ivy Queen batalla contra una enfermedad: 'Me felicito por lo valiente que he sido en estos momentos'

La cantante puertorriqueña Ivy Queen mostró a través de un video que no está bien de salud.

Desde su cuenta de TikTok, la artista dejó ver que enfrenta un complejo estado de salud que no ha revelado.

No obstante, por las imágenes desde el hospital, al parecer la reguetonera está en un tratamiento.

El video está acompañado de un mensaje de empoderamiento: “Soy una aprendiz, no una víctima”.

Durante el clip se le ve descansando, en otra foto con moretones y con pañuelo en la cabeza, aunque esto último, es común en ella.

Se le escucha decir: "Aquí estoy, con la fuerza abrumadora de un corazón que no se rinde porque soy guerrera por naturaleza y me felicito por lo valiente que he sido en estos momentos".

"Por favor, siempre que puedan sean un ángel en la vida de alguien, porque usted no sabe cuando puede necesitar uno en la suya. Con esto dicho, gracias a todos por procurar por mí”, comenta.

“Gracias a aquellos que procuran por mí y me envían sus mensajes. La empatía es un regalo, una manifestación”, agregó.

Hace casi un mes la cantante, que es considerada pionera del reguetón, dejó de publicar contenidos en sus redes sociales, se lee en diariolibre.com

Su esposo, el coreógrafo puertorriqueño Xavier Sánchez, con quien procreó su niña llamada Naiovy nacida en 2013, confirmó que ella está en "sanación".

"Entregándote vitamina C corazón, importante para la sanación", escribió su pareja en sus historias de Instagram. E Ivy respondió: "Gracias husband (esposo) por estar aquí para mi siempre".

Presentación

Ivy Queen, así como el panameño Sech y la argentina María Becerra, están en la lista de los artistas que cantarán en la tercera edición de los Premios Tu Música Urbano, el próximo 23 de junio en el Coliseo de Puerto Rico en San Juan, anunciaron los organizadores del evento.

