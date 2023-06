Jacky Guzmán, se intensifican los rumores de embarazo

¡La gente no pierde el tiempo! Nuevamente surgieron rumores de la posibilidad de que Jacky Guzmán esté esperando su segundo hijo, algo que no ha negado ni confirmado.

En entrevistas previas, “La Peque”, como también se le conoce a Guzmán, ha hablado sobre la posibilidad de tener más hijos, sin embargo, recientemente no se ha referido a este tema.

Desde el pasado 10 de mayo, cuando se presentó en el programa “Versus”, iniciaron los rumores de que “La Peque” está embarazada, pues mientras cantaba música típica en el show se le notaba una barriguita.

A muchos no le pasó desapercibida la barriguita y semanas después se han intensificado los rumores, sin embargo, Guzmán ha hecho caso omiso.

Los rumores han resurgido luego de que Guzmán y su pareja, Dímelo Flow, fueron vistos en una playa en Miami y a la “La Peque” se le ve aún más prominente el vientre. ¿Será?

El vientre puede aumentar de tamaño por una variedad de razones, no obstante, las especulaciones apuntan a que se debe a que la expresentadora está en la dulce espera.

Guzmán subió a su perfil un videoclip donde se le ve bailando y luciendo su trabajado abdomen, pero algunos no se tragaron el cuento, ya que supuestamente el video es viejo, pues no repite vestidos de baño y el color de uñas no coincide con el que lleva actualmente.

“Ojalá se parezca a ella”, “Que linda”, “Ahí hay una linda criaturita”, “Enhorabuena por ella, total es su vida”, “Sí, ella está embarazada” y “Pareciera que sí”, son algunos de los comentarios.

Dímelo Flow, por su parte, tampoco se ha referido a los rumores. Habrá que esperar que la pareja emita sus reacciones tras las especulaciones de embarazo.

