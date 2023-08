'Jelou!', presentadores se defienden: Son 'pet friendly'

¡Ardió Troya! Algunos de los presentadores de Jelou!, Eddy Vásquez, Roseta Bordanea y Natalia González, han sido criticados por supuestamente invalidar el trabajo que hacen los rescatistas con los animales en abandono, lo cual incluye alimentación, esterilización y en el mejor de los casos reubicación en un hogar.

En el programa matutino tuvieron un foro, con Suky Yard (candidata independiente a diputada por el circuito 13-1) como invitada, sobre la tenencia responsable de animales, lo cual no cumplen algunos vecinos, donde los televidentes podían llamar y contar sus casos.

En el foro se habló sobre que algunos vecinos no son responsables con sus mascotas, las dejan en soltura y estos causan daños a propiedades privadas, sin embargo, la conversación dio otro giro y se empezó a debatir sobre las personas que se dedican a esterilizar animales comunitarios.

Eddy Vásquez dijo: “Hay personas que agarran a los gatos y los esterilizan, los esterilizas y los dejas libre. No, no, no, no se trata solo de esterilizar, si lo estás alimentando y esterilizaste mételo a tu casa”.

Además, mencionó el caso de la universidad que está cerca de Albrook, que según él tiene una población de más de 2 mil gatos, aunado a ello, mencionó su preocupación por el aumento de la población felina en su barriada.

Los comentarios vertidos en el foro fueron tildados como “desafortunados”, situación de la que se han hecho eco varias fundaciones y rescatistas como “La manada de Salem”, “Spay Panamá”, el “Club de gatos Panamá” y otros.

Cabe mencionar, que en la localidad hay varias colonias de animales comunitarios, ya sean perros o gatos, son aquellos que viven en libertad y vinculado a un territorio, estos han sido esterilizados y alimentados por organizaciones, rescatistas e incluso por personas de la comunidad.

Por mucho tiempo esta ha sido una forma de controlar la población de animales en abandono, por lo que los comentarios vertidos en el programa han causado mucha molestia, no obstante, los presentadores se han excusado diciendo que el tema que se abordó no era sobre los rescatistas, sino de los vecinos que no son responsables con sus mascotas.

González y Vásquez aseguraron que solo se tomó un extracto del foro y ese es el que está rodando en redes sociales, reiteraron que son un programa pet friendly y para aclarar el supuesto malentendido invitaron a Andrea Peralta de Adopta por amor.

Yard, por su parte, afirmó que el estrato que se difundió se hizo con el objetivo de generar odio, siempre se ha manifestado en contra del maltrato animal y cuestionó por qué no se puso la parte donde explicó sobre la tenencia responsable de animales y cómo proceder con una denuncia por maltrato animal.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

Las excusas de los implicados más allá de aclarar la situación o aplacar las críticas generó más disconformidad: “Queremos derecho a réplica. Las personas que siempre participan en su programa no cuentan como opiniones imparciales”, “Si se equivocan ACEPTENLO, pero no busquen manera de ‘convencernos’ porque no lo harán”, “¡No hay excusa! Los únicos generadores de desinformación han sido” y “Creo que debieron reconocer que sus comentarios no fueron los más acertados y no hacerse los locos y que no dijeron lo que dijeron”.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!