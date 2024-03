Jennifer López regresa a la ciencia ficción

Una vez más podrán ver a "La Diva del Bronx" en una cinta de ciencia ficción. Sí, Jennifer López se podrá ver desde mayo en "Atlas", un filme de Netflix.

La cinta se desarrolla unos cuantos años en el futuro, donde la Inteligencia Artificial ha evolucionado, pero esto no es tan bueno para la humanidad.

La esposa de Ben Affleck, interpretará a Atlas Shepherd, una analista del gobierno que no confía para nada en la inteligencia artificial.

No obstante, cuando un robot que está en un planeta alejado de la Tierra no responde, tendrá que ir hasta allí para capturarlo, se lee en la sinopsis de la cinta que tiene previsto estrenar el 24de mayo, por la plataforma Netflix.

Las cosas no serán tan fáciles como se escuchan, ya que la analista y el robot comparten un pasado que nadie conoce, y para salvar a la humanidad lo único que podrá hacer Atlas es confiar en la IA, pero ella a jurado nunca hacerlo.

Al parecer, Atlas Shepherd tendrá que aprender a trabajar con la tecnología para salvar a la humanidad.

Protagonistas y más

Tal como ha adelantado Netflix, "Atlas" también contará en el reparto con: Sterling K. Brown ("This is Us"); Simu Liu ("Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos"); Gregory James Cohan, Abraham Popoola ("The Great"); Lana Parrilla ("Once Upon a Time") y Mark Strong ("1917" y "Zero Dark Thirty").

La cinta está dirigida por Brad Peyton ("Rampage", 2018) y está escrita por Leo Sadarian y Aaron Eli Coleite.

Esta semana la plataforma de streaming compartió el primer el tráiler de este filme.

En este avance de la película, Atlas se ve herida y encerrada en un planeta nevado, a bordo de un robot humanoide gigante.

¿"Atlas" podría convertirse en otro de los grandes éxitos de la plataforma este 2024? Amanecerá y veremos.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

¡Mira lo que tiene nuetro canal de Youtube!