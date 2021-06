Jennifer López y Ben Affleck: Publican imágenes donde se ve a la pareja darse un beso

Jennifer López y Ben Affleck han estado en la mira de todos luego de los rumores de que están nuevamente juntos.

No obstante, la tarde de este lunes fueron publicadas unas imágenes donde se le ve a la pareja darse un apasionado beso.

Jennifer López y Ben Affleck fueron filmados mientras se besaban en la boca.

Al parecer todo sucedió mientras se encontraban en una mesa en el restaurante Nobu, en la zona de Malibú (Los Ángeles), publicó el portal de Page Six.

López (51 años) y Affleck (48) parecían realmente enamorados durante una cena que incluyó besos y arrumacos.

Estas muestras de cariño se han dado incluso ante la presencia de los mellizos que ella tiene con su exesposo Marc Anthony, Max y Emme, quienes también estaban presentes.

Todo indica que fue una reunión en un ambiente muy familiar.

Ambos llegaron al local a eso de las 17:30 para ser parte de la celebración de los 50 años de la hermana de JLo, Linda.

También asistió Benny Medina, manager y amigo cercano de la intérprete de Jenny from the Block, según la publicación antes mencionada.

JLo lucía un vestido claro y Ben un atuendo más informal de tono oscuro, con camiseta, jeans y saco casual.

Affleck ha pasado mucho tiempo con la familia del cantante. La semana pasada fue visto con su madre, Guadalupe Rodríguez, mientras filmaba escenas en un casino de Las Vegas.

EXCLUSIVE: Ben Affleck and Jennifer Lopez make out at steamy PDA-packed dinner https://t.co/UcgSI9JTyD pic.twitter.com/yCZYK42sTT— Page Six (@PageSix) June 14, 2021