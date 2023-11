Joey Montana al vicepresidente: '¿Ahora apareces? No Señor'

Luego del fallo de inconstitucionalidad sobre el contrato minero emitido el martes por la Corte Suprema de Justicia, el vicepresidente de la República José Gabriel Carrizo se refirió al tema en sus redes sociales.

"Hemos sido y seremos respetuosos de la institucionalidad democrática", empezó su mensaje en su red social X (anteriormente Twitter).

"Tanto el PRD como yo mismo respetamos la separación de los poderes y cumplimos con lo que dicte la justicia", se sigue leyendo en el mensaje.

Culmina: "En un día histórico como hoy 28 de noviembre, lo que nos toca una vez más es defender a Panamá y lograr lo mejor para nuestra patria".

De inmediato decenas de mensajes le llovieron a esta publicación, más que nada iban en relación a que no apoyarán a Carrizo en las próximas elecciones.

En su mayoría eran mensajes en contra del vicepresidente. Uno de ellos que fue el del cantante Joey Montana, quien expresó su molestia al ver que el país tiene un vice escondido y que no da la cara por lo que hace su Gobierno.

Y, muchos panameños han respaldado al cantante al decir esto. ¿Qué dijo Montana?

El cantante le comentó: "Cuando un presidente no aparece y el vice debe dar la cara y no la diste para mediar entre un pueblo que clamaba justicia. ¿Ahora apareces? No señor, no es así".

"Hubieras demostrado de qué estabas hecho. Tu temple respondiéndole a un pueblo, pero te escondiste", añade en el escrito.

La publicación del vicepresidente en la red social X lleva, hasta el momento de redactar esta nota, más de 2 mil comentarios.

