Kalimba responde a las críticas sobre su paternidad

Kalimba responde a las críticas que lo señalan como mal padre, ya que se dice que desde hace tiempo no convive con su hijo más pequeño, por ello, se tomó el tiempo para aclarar la situación.

Durante una conferencia de prensa, el ex integrante de OV7 dijo los motivos por los que recientemente no ha podido compartir parte de su tiempo con él.

El cantante explicó las razones por las que no pasó más tiempo con su hijo: "Uno, porque había más gente en mi casa, se convirtió en casa-oficina, tampoco quería que el niño pasara mucho tiempo ahí; y dos, porque en realidad no estuve en México, pero lo he visto, he estado con él gozando, lo pueden ver en mis redes, y si no mira, mi hijo y yo tenemos una relación que es padre e hijo, y nadie más que nosotros tenemos que amarnos y estar bien".

Kalimba siempre se ha mostrado como un padre amoroso con Mikha, al igual que con Aitana, su hija mayor, se lee en una nota de La Botana.

"Un padre jamás tiene que excusarse con externos a su familia, y como dije, mi relación con Mikha no son con Mikha y su mamá, no son con Mikha y ustedes, no son con Mikha y los demás, es entre Mikha y yo. Mikha me ama profundamente y yo lo amo a él infinitamente, igual que a Aitana", dijo Kalimba.

Kalimba anunció recientemente el lanzamiento de su marca de ropa unisex y reveló que suele usar ropa de mujer en su vida cotidiana.

"Mis novias son felices, siempre van a mi casa y es como ‘¡me queda toda tu ropa!’, y yo digo ‘sí, pues sí, toda es de mujer’, entonces sí me sé mucho más las prendas de mujer", confesó.'



El cantante se unió al diseñador César Yamasaki para lanzar la línea de ropa llamada YMSK, con la cual no busca imponer una moda porque el hecho de ser humano ya eres inclusivo.

“Queremos mostrar que la misma prenda se la puede poner quien sea, color que sea, raza y preferencia, es un buen momento para tener un movimiento grande en cuanto a la inclusión, no es poner una moda, el que se considera humano es inclusivo automáticamente”, expresó.

