¡Me encantó!

Muy pegajosa la canción de Japanese sobre el tema del vale digital y el trabajo comunitario. Al “tío” Japanese no se le pasa una, muy bien por él. Pero, lo más importante es que muestra un tema actual que afecta a miles de panameños. Estas sí son letras. Oye y la gente ha reaccionado luego de escuchar esta “plena”. ¡Bien hecho! Es una voz de apoyo.

Felicidades

Me alegra ver los triunfos de “El Boza”, ojalá sepa aprovechar todo esto y no se vuelva loco y quede por ahí sin nada. Un cantante humilde y que está subiendo como espuma. Talentoso. Espero que siga así. No me quiero perder ese documental para conocer bien lo detalles de su carrera en ascenso. Ah, “mijito” goce su estadía en Nueva York. Un aplauso de pie para usted.

¡Qué chistoso!

A mí me causó mucha gracia esa equivocación con la cuenta de las redes sociales de Rony Vargas en “El Marcador Radio”. Además, el periodista lo tomó en el buen sentido, con humor. Eso está bien, aunque los “haters” salieron de una vez, ellos no pierden el tiempo. Señores, somos humanos y a cualquiera le puede pasar, el apuro o un error de dedo.