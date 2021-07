Muy bien

Versión impresa

Me alegra que a Stevens Joseph le esté yendo muy bien. No puedo dejar pasar su trabajo en los Premios Juventud, el sabe hacer su trabajo. Esto sí hay que resaltarlo, a pesar de las adversidades el “mijito” no se ha echado a morir, sigue para adelante trabajando fuerte y en lo que le gusta. Sí, me dirán que no es la gran cosa, pero para mí sí. Me alegra por usted, siga así.

Me gusta

Oye, hay cosas que se deben resaltar como el trabajo que hace el periodista deportivo Julio Ortiz en SerTv. Es algo sencillo, sin tanta elaboración, pero al final la información es completa e interesante. Vi algunos de sus reporte de las competencias en Tokio y aunque no soy muy amante de los deportes - sí, lo confieso-, pero Julio lo hace interesante.

Seriedad

El periodista Carlos Rivera de SerTv hace su trabajo muy bien y usa los “outfits” adecuados para un noticiero. Se nota que hay experiencia. No obstante, el “mijito” pareciera que siempre anda enojado. Digo, sé que hay que ser serios en este tipo de programas, pero, él se pasa. A lo mejor será que su rostro es así, como de “gruñón”. Pero, lo que importa es su trabajo.