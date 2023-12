Bien

Una vez más es digno de admirar el trabajo que realiza con las "uñas", Elmis Castillo. De verdad, que el "mijito" se esfuerza para hacer cine, porque lo que hace falta es recurso, pero él se las ingenia y al final el resultado es atractivo. Así debe ser, batallar y no esperar a que todo se lo den. ¡Siga así!

Pereza

Gaby Garrido se trajo a su novio a Panamá, imagino que para pasar las fiestas de fin de año y la gente le ha tirado "hate" del bueno. No sé para qué pierden su tiempo sí ya saben que ella es así. Hoy con uno, la otra semana con otro. Así es el amor. Ya nada nos debería sorprender. Vamos a ver cuánto dura con este.

Fuerte

El tema de Joseline Pinto y su expareja es delicado, no me parece que anden burlándose de la "mijita". La violencia es muy mala, venga de dónde venga. Hay gente que dicen que todo fue invento de ella, la verdad, yo no creo y no deben minimizar la situación porque hoy puede ser ella, pero mañana alguna hija, mamá, hermana o sobrina de quienes se están burlando.