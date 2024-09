¿La Ángela panameña?

Los últimos TikTok de Fulvia González me han dado mucho qué pensar, me da la impresión de que es “fan de la relación”, no sé de cuál, pero que nos cuente más porque no es normal lo repetitivo que son sus “videoclips” cantando a todo pulmón canciones de un “romance secreto”. También hay rumores sobre eso en su tierrita.



Me niego

Ese río está sonando y nadie, especialmente el involucrado, se ha dignado a decir si es porque piedras trae, algo que me niego a creer… De toldo en toldo sigue sonando una pieza y no musical, hablo del supuesto de que “El Canoso” está saliendo con una presentadora de un programa de televisión que se transmite los sábados. ¿Será?



Hay que decirlo

Qué bueno que otras personas se beneficien del éxito de Gracie Bon, está generando puestos de empleo y recientemente regaló víveres en Río Abajo, donde creció. No simpatizo mucho con Bon porque ella tiene la perspectiva de que el mundo la odia por su físico, sin embargo, el gesto que tuvo hay que reconocerlo.