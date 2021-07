'La Zambita' ya superó la covid-19 y agradece a todos los que estuvieron pendiente de ella

A varias caras de la farándula local también les ha tocado batallar contra la covid-19 y lo han dado a conocer a través de sus redes sociales.

Celibeth Pimentel, conocida como “La Zambita”, es una de las últimas quien ha contado que padeció de la covid-19, pero que gracias a Dios ya lo superó.

Además, agradeció a todos los que la apoyaron durante este proceso de una manera u otra.

A través de su cuenta de Instagram, “La Zambita”, contó que gracias a Dios ya superó la covid-19 y agradeció a todos los que le enviaron mensajes, le hicieron supermercado y le cocinaron, en especialmente a su vecina, quien le brindó desayuno, almuerzo y cena, todos los días.

Está feliz por las atenciones de sus seres queridos, compañeros de trabajo, conocidos y vecinos durante los días que estuvo en cuarentena, tras dar positivo a la covid-19.

“No tienen idea lo agradecida que estoy, porque me siento mal, sin ánimos de levantarse, dolor de cabeza horrible, congestionada y ponerse a cocinar, durante 15 días tocó mi puerta y me entregaba el desayuno, al mediodía, el almuerzo y en la tarde la cena… alimentarse bien es fundamental para superar el COVID-19 y ella me alimentó todo este tiempo", dijo sobre una vecina.

Añadió: "No existirá manera de pagarle, porque ese gesto tan humano que hizo por mí sin conocerme no tiene precio, gracias vecina”, expresó.

“Agradecida con mi familia, amistades y personas especiales, compañeros de trabajo por estar pendiente, de traerme comida igual, medicina, supermercado y orar por mí", también dijo.

"Dios es maravilloso conmigo puso a personas muy lindas a mi alrededor, la verdad no tengo quejas, mis oyentes, gracias por sus mensajes y llamadas…”, indicó.

Comentó, además “Gracias a los que me dieron ánimos, ya salimos de esta, a mi psicólogo sin ti estuviera hundida en la depresión, Gracias por darme tanta paz en medio de esta tormenta”.

“La Zambita” no pudo celebrar el cumpleaños número 12 de su hijo, debido al virus.

