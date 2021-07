Los Montaner ya están listos para su concierto familiar en República Dominicana

El cantautor Ricardo Montaner aseguró que la familia es un "verdadero tesoro", pero lamentó que en la actualidad compartir entre parientes sea considerado "raro", algo que busca desafiar con un espectáculo el próximo sábado en República Dominicana.

El intérprete, de nacionalidades venezolana, argentina y dominicana, expuso que su familia lo que hace es "promocionar esa rareza" con acciones como el espectáculo que presentará el próximo sábado en el anfiteatro Altos de Chavón, en la provincia La Romana (este).

Ricardo Montaner, quien ha fijado residencia en la provincia dominicana de Samaná (noreste), subirá al escenario junto a sus hijos Ricky, Mau, Evaluna y el esposo de ella, el colombiano Camilo.

La actuación del grupo se transmitirá en directo, además de que se permitirá la presencia de un determinado porcentaje de la capacidad del aforo, atendiendo a las restricciones sanitarias por la pandemia.

"Nos ven como extraterrestres cuando esto debería ser lo normal, los papás, mamás, hijos, sobrinos se deben juntar en familia para hacer lo que más le guste, un asado, un sancocho", afirmó el artista en rueda de prensa en Santo Domingo.

"El mundo sería tan bonito si todos defendiéramos a nuestras familias, nuestros amigos, si defendiéramos a nuestros países habría más libertad, más vida en democracia, menos presos políticos y más gente con libre pensamiento, sin que eso signifique que agredes al otro", dijo el autor y cantante de "La cima del cielo".

Para Montaner la familia es el "verdadero tesoro" y dijo que estaba "bien" enojarse "cuando se meten" con tu familia.

"Quien toca a mi familia con un soplido me va a tener a mi ahí; ese es el tesoro que yo tengo, el tesoro de verdad, el amor es una cosa que no se hereda, se adquiere con años de paciencia y dedicación", opinó.

Camilo, por su parte, dijo sentirse "muy bendecido" por el respaldo que "siempre" le ha dado su suegro en la escena artística y a nivel personal.

"Desde siempre mi suegro estaba ahí, poniendo mi nombre en lugares donde nadie sabía quién era yo (...) me siento muy feliz de tener la familia que tengo; me encantan los retos y compartir escenario con mi suegro me genera un reto gigante. Toda mi vida lo he tenido como referente y ahora me ha tocado la dicha de compartir con él en un espectáculo", dijo el colombiano.

Ricky Montaner calificó de "privilegio" compartir todas sus actuaciones con su hermano Mau. "Todos nos tenemos muchísimo respeto y admiración", acotó

