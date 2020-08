Lourdes Del Río anunció que venció el coronavirus

La periodista Lourdes Del Río anunció que venció la COVID-19 y de esta semana retorna a Univisión, se lee en "El Nuevo Día".

La periodista estuvo aislada en su residencia en Florida y recientemente anunció en sus redes sociales que el coronavirus no pudo con ella.

"Se acabó el aislamiento. Gracias a los que me acompañaron durante estos momentos difíciles de encierro, a los que rezaron, me mandaron buenas vibras y me abrieron su corazón para contarme sus historias. La COVID -19 no pudo conmigo", escribió la periodista.

"Ya no estoy en mi habitación. Estoy en la sala de mi hogar. Me siento mucho mejor, todavía tengo la cara de la COVID-19, pero ya lo vencí. No tengo dolor de cabeza ni fiebre", prosiguió.

Según la comunicadora sí se puede, todo depende del sistema inmune, las condiciones y de las precauciones que tomó antes de contagiarse. Del Río dijo que los médicos le informaron que la cantidad de virus que entró a su cuerpo fue menos, lo que permitió que los síntomas fueran menos graves y su capacidad para infectar a los demás también.

El pasado martes 21 de julio la periodista dio a conocer que se había contagiado de coronavirus y por ello se aisló de inmediato.

Unos días antes del anuncio, Del Río comenzó a experimentar síntomas de la Covid-19, por lo que se hizo la prueba, se lee en la publicación con la que dio a conocer su diagnóstico.

Durante su aislamiento mantuvo al tanto de su evolución a sus seguidores para que sirva como ejemplo de que todos estamos en riesgo.

Su esposo dio negativo, así que mantuvo el distanciamiento físico para protegerlo a él y a sus queridas mascotas.

La periodista ha trabajado en Wapa Televisión, Telemundo, Canal 24, Canal 51 de Miami y CBC Telenoticias.

