Madonna pide desestimar demanda por tres conciertos

Madonna pidió a la justicia estadounidense desestimar la demanda presentada contra ella por haber empezado más de dos horas tarde tres conciertos en Nueva York en diciembre, alegando que el que los demandantes tuvieran que madrugar al día siguiente no constituye motivo suficiente de denuncia.



La revista especializada Billboard apuntó que su recurso ante las acusaciones de Michael Fellows y Jonathan Hadden fue presentado el miércoles.



Fellows y Hadden emprendieron una batalla legal contra la Reina del Pop, Live Nation como organizadora del tour y el Barclays Center como escenario del concierto por "prácticas comerciales intolerables, injustas y/o engañosas".



Los demandantes alegan que tanto el folleto del concierto como la promoción de los tres conciertos de diciembre del tour 'The Celebration' de Madonna en Nueva York especificaban que el espectáculo comenzaría a las 20:30 hora local, pero empezó después de las 22:40.



Dicho retraso provocó que terminara pasada la media noche, por lo que supuestamente los fans se encontraron con "transporte público limitado, viajes compartidos limitados y/o mayores costos de transporte, público o privado".



Estas últimas acusaciones fueron consideradas por el equipo legal de Madonna como "perjuicios no cognoscibles". En su lugar, resaltaron que Hadden y Fellows "obtuvieron justo aquello por lo que pagaron: un espectáculo completo y de alta calidad de la Reina del Pop."



Además, ante la denuncia de que los organizadores no avisaron a los compradores de que los conciertos empezarían mucho más tarde de la hora prevista, los abogados que representan tanto a Madonna como a Live Nation dijeron que cualquiera que compre una entrada para un concierto es perfectamente consciente de que el espectáculo probablemente se retrase.



La gira internacional con la que Madonna celebra sus 40 años de trayectoria comenzó en octubre de 2023 en Londres y terminará el 26 de abril en Ciudad de México.

