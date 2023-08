Mel Gibson, en un 'thriller' de denuncia

Es dificultoso escribir críticamente sobre un filme con tan buenas intenciones, sobre un tema tan duro como el tráfico de personas, especialmente de niños y basado en una historia real, para agregarle aún más aditamento a esta historia, dura por donde se la mire.

Sin embargo, "El Sonido de Libertad", es tan solo un thriller apenas efectivo sobre el trabajo de un empecinado agente norteamericano de seguridad nacional. En ese sentido, el filme, aparece un poco viejo en su visión del mundo. Acá la pobreza y marginalidad es toda de Estados Unidos, hacia abajo de sus fronteras, y al único que realmente le importa algo el destino de unos hermanitos secuestrados es: a un blanco, rubio, con la familia modélica con muchos hijos y fornido, para más datos.

Por lo que se menciona en la presentación de la película, está basada en una historia real, y todos estos datos son verídicos, pero no por ello menos plausibles de estar todos unidos en una película, que no es un documental, si no una representación ficcional de uno de los tantos casos de trata de personas en Latinoamérica.

Es así que Tim Ballard (Jim Caviezel) se encuentra abocado a la búsqueda de pedófilos. En cómo atraparlos y lograr que no suban el material a las redes.

Un colega, lo felicita por la cantidad de aprehensiones que hizo, pero lo intima a que piense en que ocurrió y qué ocurre con esos niños, que son explotados, por medio de violaciones, trata y todo tipo de escenas inimaginables, que el filme oculta especialmente, o por pudor o por una idea bien pensante. De hecho, la trama como se mencionó se avoca al thriller específico y a la búsqueda de una víctima, no va por el lado de la indagación de las prácticas de estos delincuentes.

La trama llevará a Tim y su grupo de colaboradores latinos -se nota un buen trabajo de casting- a la difícil tarea de ubicar a uno de los hermanos, exponiendo las situaciones de trata, burocracia y todo tipo de dificultades. En eso, la película es un thriller que funciona bien con los diversos escenarios y prácticas que el protagonista debe sortear, pero es solamente eso, no hay en el filme ninguna profundidad más sobre la problemática en sí.

Para finalizar es interesante mencionar que esta es una producción independiente, o sea por fuera de los estudios principales de Hollywood, de hecho, también lo fue el súper éxito "La Pasión de Cristo" de 2004 dirigida y producida por Mel Gibson con el mismo protagonista Jim Caviezel. Es por ello que posterior al filme, en los créditos aparece un mensaje especial del actor principal contando la falta de apoyo al filme, los problemas de distribución que trae acarreado no estar apoyado por grandes estudios, y ¡un análisis de cómo debe ser interpretada la película. ¡Por si hiciera falta después de semejante drama, sumado a subestimar al espectador a flor de piel!

