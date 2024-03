¡Fuerte! El actor y cantante José Miel, el quinto eliminado de la Casa de los Famosos Colombia, aseguró que Nataly Umaña es "tira la piedra y esconde la mano", además, de que es una "hipócrita".

A su salida del reality, José Miel nominó a Umaña y la describió como "hipócrita" y como una persona que no genera confianza, pero esto no es todo, ya que en una entrevista para TVN habló sobre Umaña.

José Miel acotó que la competidora no es una mala persona, sin embargo, es de esas que tiran la piedra y esconden la mano, y que la misma tendrá que enfrentarse a lo sucedido con Alejandro Estrada cuando salga de la casa.

Adicional, deberá asumir las consecuencias, ya sean positivas o negativas, tras lo sucedido con Miguel Melfi, quien a percepción de algunos está siendo utilizado por la actriz.

"(...) Me atrevo a decir, que siento que es también, una estrategia de ella, estar con él porque sabe que Miguel es un competidor muy fuerte dentro de la Casa de los Famosos", concluyó José Miel.

José Miel no es el único que piensa que a Melfi lo están utilizando, Alberto "Beto" Arango también comentó lo mismo cuando fue eliminado de la competencia.

Nominación

La celebración le duró poco, Umaña no podía creer que José Miel la nominó luego de su salida de la competencia, no obstante, dijo que eso no le iba a opacar su felicidad, ya que se salvó de la eliminación del 17 de marzo.

En el confesionario, tras conocer la decisión de José Miel, Umaña afirmó que en la casa no se va a hacer "amiguitos" ni a crear relaciones muy estrechas y que la convivencia no tiene nada que ver con la competencia.

Problemas en el paraíso

Umaña y Melfi se han distanciado, aunque más el panameño y la actriz es quien se ha mostrado más insistente la última semana.

Acordaron bajarle a la intensidad y ser amigos, a vivir el momento sin perder de vista el objetivo de su participación en el reality, la competencia.

