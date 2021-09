Netflix expandirá el universo de 'The Witcher'

"The Witcher" se ha convertido en un éxito para Netflix y en su reciente evento, llamado "Tudum", donde revelaron detalles de sus producciones, adelantaron que expandirán el universo de la serie de fantasía.

En agosto estreno "The Witcher: Nightmare of the Wolf", la primera película derivada de la serie principal, la cual está basada en la serie de libros homónima del escritor polaco Andrzej Sapkowski y en Tudum se reveló que se prepara una serie precuela, "The Witcher: Blood Origin".

La precuela ya está en filmación y de acuerdo al anticipo que ofreció la plataforma, la producción se desarrollará 1,200 años antes de los eventos de la serie principal, narrará cómo fue la creación del primer brujo y los eventos que conducen a la "conjunción de las esferas".

La serie de seis episodios es producida por Lauren Schmidt, creador de la serie original, "The Witcher", Declan de Barra es el showrunner y productor ejecutivo, y Sapkowski actúa como consultor creativo.

Respecto a la serie original, el gigante del streaming renovó la producción para una tercera temporada, la segunda estrenará el 17 de diciembre.

"Convencido de que Yennefer (Anya Chalotra) murió en la batalla de Sodden, Geralt de Rivia (Henry Cavill) lleva a la princesa Cirilla (Freya Allan) al lugar más seguro que conoce, el hogar de su infancia de Kaer Morhen. Mientras los reyes, elfos, humanos y demonios del continente luchan por la supremacía fuera de sus muros, él debe proteger a la niña de algo mucho más peligroso: el misterioso poder que posee en su interior", resalta la sinopsis de la segunda temporada.

Henry Cavill dijo a "Entertaiment Weekly" que en los nuevos episodios veremos un lado diferente del brujo, un Geralt de Rivia más maduro debido al vínculo que desarrolla con la princesa Cirilla.

"Le hará sacar su lado paternal. Aunque nunca ha querido tener hijos, le va a salir su instinto natural de protección", expresó Cavill.

Retraso

"The Witcher" es una de las producciones que resultó afectada por la pandemia de la covid-19, el rodaje se interrumpió en varias ocasiones, por contagios y restricciones.

Finalmente, luego de dos años de haberse estrenado la primera temporada, en diciembre se lanzará la nueva tanda de episodios.

