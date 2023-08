Nino Segarra trabaja en varios proyectos 'ambiciosos'

El veterano cantante de salsa y compositor puertorriqueño Nino Segarra trabaja simultáneamente, según dijo a EFE, en varios proyectos "ambiciosos", entre ellos, el segundo volumen de dúos con colegas salseros y otro disco de jazz.

En una entrevista telefónica, Segarra explicó que la segunda edición de la producción "Nino Segarra, 20 dúos en salsa" contará con las colaboraciones de artistas que participaron en el primer volumen, entre ellos, Herman Oliveras y Choco Orta.

Asimismo, contará con algunos que no estuvieron en la primera edición, como Papo Rosario, excantante de El Gran Combo de Puerto Rico.

Otros salseros que actuaron en la primera edición de dicho proyecto musical, lanzado en 2018, son Gilberto Santa Rosa, Luisito Carrión, Johnny Rivera, Pedro Arroyo, NG2, Pichie Pérez, Lefty Pérez, Arlene G, El Maestro Seda, Juan Carlos Lobo, Carlos Nuño, Brenda K. Starr, Osvaldo Román y Gerley Salsa.

Segarra adelantó también que la segunda parte del álbum "Nino Segarra, 20 dúos en salsa" contará con composiciones propias, en su mayoría inéditas, así como de otros compositores puertorriqueños, de autores venezolanos y de compositores noveles "para darle la oportunidad".

El artista ya lanzó varios sencillos de la segunda edición, como "Que me toquen salsa" con Luisito Carrión, "La Rumba" con Choco Orta, y "Cuando todo esto pase" que grabó con la cantante puertorriqueña La Rivera.

"Es imposible promoverlos a la vez. A principios del año que viene espero lanzar el disco, porque aún me falta grabar dos temas", dijo Segarra, conocido en la salsa por los éxitos "Entre la espada y la pared" y "Porque te amo".

"La pandemia lo que ha hecho es acumular trabajo y ahora estoy trabajando poco a poco", indicó Segarra, quien dijo que también produjo un homenaje con un "big bang" al salsero puertorriqueño Lalo Rodríguez, quien falleció en diciembre de 2022.

Segarra informó también de que trabaja en otra producción musical que espera titular "El señor de la salsa", ritmo tropical que ha dominado durante más de 35 años y del cual continúa destacándose pese a que mucha gente cree que se retiró.

"Llevo desde el 1990 sin parar. Algunas de las plazas principales que mantienen la salsa bien arriba trabajando son Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador y México", destacó el también padre del productor musical urbano Dímelo Ninow.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

Segarra arrancó profesionalmente su carrera musical después de ser maestro de Música durante 13 años y no se arrepiente de haber dejado esa profesión para dedicarse a cantar.

"No me arrepiento, pero me dio tristeza. Aún sigo siendo maestro, porque así lo siento. Cualquier joven viene a mi casa a pedirme asesoría y lo ayudo", reflexionó el también compositor del conocido tema "Porque te amo", interpretado por Pedro Arroyo.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!