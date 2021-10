Olivia Rodrigo Revela que es difícil ser famosa

Olivia Rodrigo es la portada de la revista "Vogue" de Singapur, y en la entrevista para la publicación, la cantante admitió que tiene una batalla diaria con su salud mental, afirma que "ser famosa es muy difícil".

La cantante, de 18 años, confiesa que está agradecida de tener a su lado a personas que aún la conocen por lo que realmente es, pero las cosas no siempre son fáciles para ella, se lee en La Botana.

"Estoy dando un paso a la vez. Puede ser muy difícil para la salud mental. Estoy agradecida de tener personas en mi vida a quienes les agrado por lo que soy, y que saben cómo separar todo el ruido y los tabloides, o las personas que hablan de mí en las redes sociales. Eso siempre ha sido una prioridad. Es curioso cómo el reconocimiento lo cambia todo, pero al mismo tiempo no cambia nada en nuestras vidas", dijo Rodrigo.

Añadió que: "Los problemas que tuve hace un año siguen siendo problemas que tengo ahora. Y las cosas que me hicieron feliz hace un año todavía me hacen feliz hoy. Es solo otro aspecto de la vida con el que debes aprender a lidiar, pero no cambia quién eres como persona".

La cantante se sorprendió al ver quién "realmente la apoyó y quién no" después de su fama.

"A veces, cuando te vuelves famoso muy rápido, la gente se asusta y se siente diferente. Eso es algo interesante de aprender. Todavía estoy aprendiendo todo", reconoció la intérprete de "Good 4 U".

Rodrigo dice que tener buenas personas a su alrededor, a quienes ya conocía antes de su fama, es lo que marca la diferencia ahora y la ayuda a mantener los pies en la tierra.

A saber

Olivia Rodrigo se ha convertido en toda un sensación de la música y su nombre ha empezado a sonar con más fuerza tras ganar tres estatuillas en los MTV Video Music Awards 2021.

En la premiación obtuvo la estatuilla de importantes categorías: "Mejor nueva artista", "Canción del año" y "Actuación push".

Parte de su fama es debido a temas como "Drivers License", con más de 290 millones de reproducciones en Youtube y "Good 4 U", con más de 600 millones.

Su popularidad ha aumentado a grandes niveles que la Casa Blanca apostó por Rodrigo para una campaña para promover la vacunación contra la covid-19.

