Paquita la del Barrio escogió bando, apoya a Shakira

Paquita la del Barrio, la intérprete de “Rata de dos patas”, se solidarizó con Shakira y le manifestó públicamente su apoyo luego de enterarse de los conflictos familiares que ha vivido la barranquillera.

Desde julio del año pasado, Shakira y Gerard Piqué, su expareja y padre de sus dos hijos, han acaparado los principales titulares de la prensa de farándula y tras el lanzamiento de la session #53, de la colombiana junto a Bizarrap, se ha reavivado la conversación respeto a su ruptura, coyuntura que aprovechó Paquita la del Barrio para enviarle un mensaje a su colega.

En el breve, pero contundente mensaje, publicado en su cuenta de Instagram, la cantautora mexicana empatizó con Shakira, la animó y le reiteró su apoyo para lo que necesite.

“Por ahí supe que tuviste un problema con tu familia. Yo estoy contigo porque soy mujer y si alguien en la vida sabe de estas cosas, es tu amiga. Qué te puedo decir... que le eches muchas ganas; lo importante es que tienes a tus hijos, tienes por quién vivir y tienes toda una vida, mija, no te preocupes”, dijo la intérprete mexicana.

Para nadie es un secreto que la ruptura no ha sido fácil para la barranquillera y la alentó a que no se “achicopalara” ante la situación que está atravesando.

Añadió: “Yo tengo para toda clase de problemas, yo creo que a eso vine a este mundo porque me llueven los títulos de canciones dolidas; nuestro trabajo es muy bonito. Así que no te me achicopales, échale ganas. Lo que nos mantiene parados es la familia, tus hijos. Yo estoy en México. Si algún día algo se te ofrece de mí, con mucho gusto, ya sabes que estamos a la orden. Te mando un abrazo”.

Antes de concluir, Paquita la del Barrio cantó una parte de una nueva canción enfocada al desamor y su mala experiencia con hombres.

“Te burlaste de mí, te carcajeaste; me trataste peor que a tus calzones, pero ya me cansé de aguantar y hoy te vas ch**gar mis humildes canciones. y ahí te dejo el remedio milagroso, te lo vas a poner por si algo te arde”, entonó la mexicana.

Cabe mencionar, que, poco después que salió la session #53, algunos compararon la letra o el estilo de la canción con “Rata de dos patas”.

