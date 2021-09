Películas que pospusieron su estreno para el 2022

La variante delta está provocando que algunas casas productoras y distribuidoras analicen el panorama al cual se enfrenta la industria y han decidido aplazar el estreno de sus películas.

Versión impresa

El repunte de los casos de la covid-19 está arruinando los planes de recuperación de la industria cinematográfica, la cual experimentó un cierre total el año pasado.

La primera cinta en postergar su lanzamiento fue "Venom: Let There Be Carnage", la cual se suponía que finalmente llegaría a las salas de cine este mes, pero no será hasta el 15 de octubre que finalmente vea la luz.

"Venom: Let There Be Carnage", forma parte de la lista de importantes producciones que tuvieron que haber estrenado el año pasado, sin embargo, se aplazaron hasta que la pandemia estuviera controlada.

La fecha que actualmente está establecida para el estreno de la cinta, según la prensa internacional podría cambiar debido al bajo rendimiento de la taquilla, hay rumores de que la cinta "Venom: Let There Be Carnage" estrene en enero de 2021.

Recientemente, Paramount decidió posponer el estreno de dos cintas protagonizadas por Tom Cruise para el próximo año.

"Top Gun: Maverick", la secuela de "Top Gun" de 1986, estrenaría en noviembre de este año, no obstante, se ha reprogramado su estreno para el 27 de mayo de 2022.'



El repunte de los casos de la covid-19 y el bajo rendimiento en las taquillas de los cines podrían tirar por la borda los planes de recuperación de la industria cinematográfica.



Paramount postergó el estreno de tres películas para el próximo año.



Se está analizando reprogramar el estreno de "Venom: Let There Be Carnage" para el próximo año también.

Para mayo del próximo año, luego de varios retrasos se esperaba que llegara a las salas de cine "Mission: Impossible 7", sin embargo, tendrán que esperar unos meses más ya que el filme ha postergado su lanzamiento hasta 30 de septiembre de 2022.

VEA TAMBIÉN: Neka Prila cuenta por qué no fue a la boda de Carolina Castillo

Adicional, Paramount también cambió la fecha de estreno de "Jackass Forever", de octubre de este año al 4 de febrero de 2022.

A principios de año, Sony anunció que "Morbius", el vampiro viviente, interpretado por Jared Leto saldrá el 28 de enero de 2022.

A saber

El repunte de los casos de la covid-19 y la decisión de las casas productoras de aplazar los estrenos podría ser un primer vistazo de la alteración que podría sufrir el calendario de estrenos.

Los estrenos de "Mission: Impossible 7" y "Top Gun: Maverick", están establecido para los cines estadounidenses, su llegada a Latinoamérica podría tardar un poco más.

VEA TAMBIÉN: Película 'Algo Azul', protagonizada por Elizabeth Grimaldo, participará en AFI Latin American Festival

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!