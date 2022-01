Perros: ¿Cómo protegerlos del sol?

El sol del verano no da tregua y no solo afecta a las personas, pues a los peludos también les afecta los golpes de calor y, por esta razón, sus dueños deben estar pendientes para que su amigo de cuatro patas no sufra.

Los perros pueden disfrutar del verano, pero tenga en cuenta algunas sugerencias. El médico veterinario Rodrigo Vega Gaubeca (@veterinaria_chilibre), ofrece algunos consejos.

¿Cómo proteger a su mascota del sol? Vega Gaubeca dice que para los paseos deben llevar una mochila con implementos de protección y agua.

Si van a sacar a pasear a su amigo de cuatro patas, deben hacerlo en horas más frescas. En esta línea de consejos, añade que, deben evitar raparlos, pues el pelo los protege del sol.

Además, deben mantenerlos hidratados. Pueden darle helado casero de frutas, dice.

Otros 'tips'

Si los paseos van a durar todo el día, es imprescindible que le lleven su comida, aconseja la Fundación Affinity.

También, pueden llevarle un juguete, una buena idea sería optar por aquellos que flotan para jugar en el agua.

Algo primordial que deben tomar en cuenta es evitar que su perro pase por áreas muy calientes, pues quemará las almohadillas de sus patas.

Si el viaje representa transportarse en un auto deben tener cuidado con que no le dé el sol directamente.

Por otro lado, tenga en cuenta que los bebederos se calientan con facilidad en verano, por esto deben sustituir por agua fresca varias veces al día.

Recuerde y tenga siempre presente que los golpes de calor pueden provocar incluso la muerte a su amigo peludo.

Otras sugerencias

Aquellos que le ponen ropa a su mascota para salir a la calle, es imprescindible que elijan vestuarios de tela fresca, comenta Daniel Silva, propietario y diseñador de April Boutique (@april_boutique_pty), tienda de ropa para mascotas.

Los dueños de perros pueden optar por camisas o camisetas de telas frescas, dice Daniel Silva (@dsilva024).

No recomienda que los peludos usen por mucho tiempo zapatos, ya que por sus patitas los perros sudan y sería un poco incomodo.

