¿Por qué hacer una torta de chocolate en Navidad?

Sin duda alguna uno de los dulces preferidos para esta época navideña, es el tradicional dulce de frutas. No obstante, hay otras opciones para aquellos que desean variar el postre en la Noche Buena.

Si usted desea algo diferente, puede optar por una torta de chocolate navideño. En Navidad pueden elaborar deliciosas tartas de chocolate y decorarlas con trucos sencillos, pero que las harán ver preciosas. Solo deben atreverse a experimentar y salir de lo tradicional.

Krizia Edith Práez Martínez, estudiante de Técnico en Artes Culinarias, cuenta acerca del por qué este postre debería estar en su cena navideña. Además, les dará la receta para que puedan prepararlo sin mayores inconvenientes.

En Navidad, la mesa debe tener estilo. Los sabores, ingredientes y los acompañamientos brindan al paladar una experiencia insuperable, dice Práez Martínez.

Transformar los platos navideños es el mayor reto cada año. Los colores, la decoración y el diseño de la mesa son parte esencial del espíritu decembrino y es el mejor momento para renovar. "Ser repetitivo, no es la mejor opción de la época", cuando existe una diversidad de platos con los cuales pueden sorprender a sus invitados y familiares.

El clásico dulce de frutas, puede sustituirse por un bizcocho de chocolate, acompañado de almendras, pasas, jengibre con un toque caramelizado de cerezas, sugiere.

A la hora de preparar este postre debe evitar cometer algunos desaciertos. A continuación, Práez Martínez hace algunas sugerencias para que salga triunfante en esta preparación y pueda sorprender a sus seres queridos en esta fecha tan especial.'



- Para la masa: Para la masa del bizcocho; 180 gr. Harina de trigo; 4 huevos; 150 gr. Azúcar; 40 gr. cacao en polvo; 1 cda. levadura química o polvo de hornear; 160 ml. leche; 90 gr. mantequilla; y 1 pizca de sal.



- Para el Caramelo: 1 taza de azúcar morena; 1?4 taza de agua; 25 gr. almendras; y 25 gr. cerezas.



1- En un "bowl" ponga los huevos y el azúcar. Bata bien estos ingredientes con una batidora de varillas alrededor de unos 2 minutos, hasta que la mezcla blanquee y se vuelva espumosa. Puede hacerlo también a mano, con ayuda de un tenedor.



En este caso tiene que batir todo un 5 minuto aproximadamente.



2- Luego añada la harina, la levadura y el cacao, todo ello bien tamizado para que nuestro bizcocho de chocolate no tenga grumos. Hecho esto, añada una pizca de sal, y con una espátula, mezcle hasta integrar los ingredientes.



3- En un cazo o en una pequeña cazuela ponga la leche y la mantequilla. Caliente a fuego medio, mientras remueva, sin que la leche llegue a hervir. Cuando la mantequilla se haya derretido e integrado con la leche, apague el fuego y deje reposar un par de minutos.



4- Con la leche aún caliente, añada esta preparación al "bowl" con el resto de ingredientes.



Mezcle nuevamente hasta obtener una masa homogénea y agregue pasas al gusto.



5- Cubra la base de un molde con el caramelo, agregue las almendras y cerezas. Vierta la masa del bizcocho de chocolate en el molde y lo introduce en el horno precalentado a 180ºC, a baño María.



Deje que se cocine aquí alrededor de unos 40 minutos.



6- Pasado ese tiempo, compruebe que el bizcocho de chocolate está hecho. Para ello introduzca un palillo en su interior y si sale limpio, estará listo. Retire el molde del horno y deje que se temple un poco y desmolde. Deje que se enfríe completamente antes de servir.

Deben tener paciencia al momento de preparar el caramelo. Es lo que demora un poco más en la preparación, ya que se debe estar pendiente de que no se vaya a quemar.

Ojo con el control de la temperatura y el tiempo de cocción, pues cada horno funciona diferente, por eso debemos de conocerlo.

No abra el horno antes de que acabe el tiempo de cocción no es lo recomendado, esto hará que nuestra torta se baje y es lo que no queremos. Así que es mejor esperar a que termine el tiempo, para proceder a ver si esta listo o no la torta.

Esta es la gran oportunidad para resaltar los ingredientes favoritos de la época y convertirse en el postre central de tu mesa y tu Navidad. (Ver receta).

