Producciones originales que estrenarán a fin de mes

Si eres amante de los talk shows y series, lo que te vamos a presentar a continuación te puede interesar.

E! Entertainment trae a Latinoamérica en septiembre grandes estrenos de producciones originales desde un nuevo talk show sobre todo aquello que siempre se han preguntado y no se atreven a cuestionar, nuevas series y coberturas en vivo de las alfombras rojas más relevantes del mundo.

"Talk Show"

Carmen Aub, la talentosa actriz mexicana, reconocida por su sobresaliente participación en "El Señor de los Cielos", "Niñas Mal", "Pasión Prohibida", "El Chema", entre muchos otros, se une a E! Entertainment Latinoamérica para presentar "Con Carmen", una nueva producción original de E! que se estrenará el 28 de septiembre a las 10:00 p.m. Latam.

El nuevo show llegará con 12 episodios de una hora cada uno.

En cada capítulo, Carmen Aub dará la bienvenida a una serie de invitados desde celebridades y expertos hasta personas que han vivido experiencias únicas, llenas de inspiración y con grandes aprendizajes.

Ella hará preguntas transcendentales, todo lo que la audiencia quiere saber sobre temas sensibles como: amor propio, citas a ciegas, estilo de vida y mucho más.

Los invitados compartirán sus experiencias en un ambiente íntimo, haciendo que la audiencia sea parte de las conversaciones.

"Reunion Road Trip"

El 28 de septiembre a las 10:50 p.m. Latam, la audiencia podrá hacer un viaje al pasado en esta inolvidable nueva producción que reúne a los elencos de algunas de las series de televisión más icónicas de todos los tiempos. Desde "All My Chilren" hasta "Queer Eye for the Straight Guy" y cada episodio de "Reunion Road Trip" se pone al día con los miembros del elenco mientras se vuelven a conectar uno con el otro, recordar su serie que enamoró a los fanáticos y revelar asombrosas historias detrás de escena en conversaciones exclusivas, sinceras y muy íntimas.

Las estrellas favoritas de los fanes de "Queer Eye for the Straight Guy" y "Scrubs" vuelven a estar juntos para revivir algunos de los mejores momentos de los viejos tiempos en "Reunion Road Trip".

Donald Faison, Zach Braff y Sarah Chalke se reúnen para el vigésimo aniversario del estreno de "Scrubs", mientras que el elenco de "Queer Eye for the Straight Guy" vuelve a reunirse desde que concluyó en 2007.

