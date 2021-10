Publican el primer adelanto oficial de 'House Of The Dragon'

En el marco del lanzamiento de HBO Max Europa, oficialmente se ha estrenado el primer teaser de la serie dramática "House Of The Dragon", precuela de "Game Of Thrones".

"House Of The Dragon" está basada en la obra de George R.R. Martin, "Fuego y Sangre", y en las imágenes del teaser se enfatiza en que la serie está ambientada 200 años antes de los eventos de "Game of Thrones" y se centra en la casa Targaryen.

De acuerdo al primer adelanto, la serie estará cargada de "dioses, reyes, fuego y sangre" y al final se resalta el papel de los dragones en la trama. "Los sueños no nos convirtieron en reyes… Los dragones sí".

En las primeras imágenes se observa a Daemon (Matt Smith) y a Rhaenyra Targaryen (Emma D'Arcy) en la orilla de la playa, escena que ya había sido publicada previamente cuando dio inicio el rodaje de la serie, además se da un vistazo del cráneo del gran dragón Balerion, apodado el "Terror negro" y del rey Viserys Targaryen.

El primer vistazo del rey no es completo, solo se puede ver a Viserys (Paddy Considine) sentado en el "Trono de Hierro" empuñando con su mano derecha su espada, únicamente se enfoca su mano, en la cual porta un anillo con el emblema de la casa Targaryen.

En el teaser también se da un adelanto de lo que podría ser la unión de la familia Targaryen y Velaryon, ya que en las imágenes se puede ver a todos los miembros de la familia Velaryon llegar a un gran banquete, el cual se presume sea la boda de Rhaenyra Targaryen y Laenor Velaryon.

El teaser concluye con el emblema de la casa Targaryen envuelto en fuego y no incluye una fecha específica de estreno, pero anuncia que será el próximo año.

En el primer vistazo de la serie no se ve ningún dragón, sin embargo, el título y la abundancia de fuego podría ser un preámbulo de lo que podría ver el público, de hecho, Martin adelantó que la serie contará con 17 dragones.

"Siempre pensé que esta era una historia genial, es una que me gusta, así que estoy deseando verla cobrar vida en la pantalla. ¡Y, por supuesto, estoy deseando ver a los dragones!", dijo Martin en el podcast "The Stuff Dreams Are Made Of".

"Obviamente, me encantan los dragones. Tuvimos tres de ellos en 'Game Of Thrones', pero ahora tenemos como unos 17. Y con suerte, cada uno tendrá su propia personalidad, serán reconocibles instantáneamente cuando los veas, los colores y todo eso, porque los dragones tienen personalidades muy marcadas en los libros, y será genial verlo cobrar vida en pantalla", añadió.

Producción

"House Of The Dragon" es cocreada George R. R. Martin y Ryan Condal, quien ejerce como showrunner de la serie junto a Miguel Sapochnik, un veterano de "Game Of Thrones" y que dirigió importantes episodios como "La batalla de los bastardos".

En este proyecto Sapochnik es responsable de la puesta en escena del piloto y varios episodios.

