Rihanna: ¿Cuánto cobrará por su presentación en el Superl Bowl?

Faltan solo unas horas para la celebración de uno de los eventos deportivos más esperados en el mundo, el Super Bowl 2023.

Este domingo 12 de febrero, los Kansas City Chiefs se medirán a los Philadelphia Eagles en la 57ª edición de la final del fútbol americano profesional en Estados Unidos.

El nuevo campeón se decidirá en el Estadio de la Universidad de Phoenix, casa de los Arizona Cardinals.

Como ya es de su conocimiento, el medio tiempo será protagonizado por Rihanna, una de las máximas exponentes el pop en inglés.

Esta sería la primera presentación en vivo de Rihanna tras cinco años de ausencia en los escenarios y siete desde el lanzamiento de "Anti" (2016), su último álbum de estudio.

Además, el halftime show es uno de los escenarios más soñados de los famosos, pues una gran cantidad de personas lo ven y eso provoca un impacto positivo en sus reproducciones musicales y, por lo tanto, en su fortuna.

Pero, ¿cuánto se les paga a los artistas por esta presentación?

Rihanna no cobrará por su participación en este evento, lo hará gratis y no precisamente por su decisión, sino que los famosos que participan en el Super Bowl no cobran absolutamente nada.

Sin embargo, Rihanna comentó a "Vogue" que aceptó esta invitación de participar en el Super Bowl en apoyo al exmariscal del campo Colin Kaepernick, quien fue vetado de la NFL por arrodillarse en protesta del racismo sistemático y la brutalidad policial que se ha visto en diferentes partes del mundo.

Un espectáculo de esta artista cuesta 8 millones de dólares, lo cual no resulta extraño debido a que ella se ha convertido en toda una estrella musical.

Además, no se sabe si Rihanna ha invertido parte de su dinero para su show, el cual se pretende que será uno de los más emblemáticos en la historia, pues como se mencionó será el regreso de la cantante a la música.

Dato

En últimos 10 años, Pepsi fungió como socio principal de la NFL con plena injerencia en la producción del espectáculo, la aparición de Rihanna marcará el primer show de medio tiempo producto de un acuerdo de patrocinio entre la liga y Apple Music, con la producción ejecutiva del rapero Jay-Z a través de su agencia Roc Nation.

