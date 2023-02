Rihanna reveló los detalles de su 'show' en el Súper Bowl

Faltando pocos días para el Súper Bowl, Rihanna, en conferencia de prensa, reveló algunos detalles del espectáculo que presentará en el show del medio tiempo del evento deportivo más importante de la NFL.

La nueve veces ganadora del Grammy reconoció que el Súper Bowl es uno de los escaparates más grandes del mundo y pese a que es aterrador, porque no ha pisado un escenario en los últimos 7 años, hay algo estimulante en este desafió.

“(...) Es importante para mí hacer esto, es importante para la representación, es importante que mi hijo vea esto”, comentó en la rueda de prensa.

La originaria de Barbados incluirá en su show elementos de la cultura caribeña, pues es importante para ella representar a su país natal, a las mujeres negras de todo el mundo y los inmigrantes. “Es clave para que la gente vea las posibilidades”, afirmó.

Lo más desafiante para la intérprete de “Umbrella” fue la selección de los temas, ya que es muy difícil resumir 17 años de carrera en 13 minutos, tiempo que estableció la NFL para el show de medio tiempo.

“El setlist fue el mayor desafío. Esa fue la parte más difícil. Decidir cómo maximizar los 13 minutos. Va a ser una celebración de mi catálogo de la mejor manera que pudimos haberlo hecho”, reveló.

Riri, como también se le conoce a la artista, no dio detalles de qué canciones incluyó en su repertorio, sin embargo, existe la posibilidad de que “Love On The Brain”, “Umbrella” o “We Found Love” suenen en el State Farm en Glendale, Arizona, el 12 de febrero.

El espectáculo estará cargado de energía de principio a fin, algo que también supuso un reto en el aspecto físico, “ha sido inmeso”, sentenció.

La propuesta de hacer el show de medio tiempo del evento llegó tres meses después del nacimiento del primer hijo de Rihanna con el rapero A$AP Rocky, algo que le dio una fuerza sobrehumana para aceptar el reto.

“Cuando te conviertes en mamá sucede algo (y es que) sientes que puedes conquistar el mundo, puedes hacer cualquier cosa”, confesó

