Rubén Blades a Andrés Villa: 'Lo voy a extrañar muchísimo'

En una reciente publicación el cantautor Rubén Blades se refirió a la repentina muerte del escritor, periodista y fotógrafo Andrés Villa.

“Se ha mudado al otro barrio mi amigo, el escritor y fotógrafo panameño Andrés Villa”, inició diciendo Blades, quien aseguró que conoció al periodista cuando aún existía la cantina “Ambos Mundos” y aunque muchos lo conocían como “Andy”, él siempre lo llamó Villa.

Resaltó que Villa siempre fue un estudioso de la historia patria, prueba de ello es su obra literaria, y en su faceta como fotógrafo siempre demostró “el nivel de calidad que obtuvo en su descripción de la psicología y la manera de ser de nuestra nación”.

“Guardo una foto que me tomó Villa, viajando en canoa durante una de nuestras visitas de trabajo a Kuna Yala (San Blas), y que considero una de las mejores que me han tomado por todo lo que encierra la imagen”, dijo Blades.

Pero esto no es todo, el cantautor dijo que el escritor y periodista lo ayudó “a crear el primer disco hecho por el folklorista panameño, ‘Tito Pito’, de cumbia de armónica”.

Además, Villa laboró como fotógrafo del entonces IPAT, luego Autoridad de Turismo, durante los cinco años en que Blades dirigió esa entidad.

Blades se enteró de la enfermedad que padecía Villa luego de insistir mucho, sin embargo, cuando este intentó sugerir algunas opciones el periodista y escritor prefirió no responder.

“(…) Quiso mantener su situación en el plano privado y respeté su decisión. Me recordó algo que me dijo una vez: ‘si hay pobreza, que no se note’. Como amigo, siempre mantuvo sus pies sobre la tierra y vivió desprovisto de la pose de superioridad tan comúnmente exhibida por la falsa intelectualidad. Andrés Villa fue siempre rico en curiosidad, en producción, en su panameñidad. Lo voy a extrañar muchísimo”, concluyó el músico.

Deceso

Andrés Villa falleció el pasado 27 de julio, a los 73 años.

Una de sus últimas obras fue “Tarot de Sangre”, la cual presentó en julio del año pasado y está compuesta por 78 cartas, con un origen que nadie conoce.

