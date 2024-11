Sebastián Yatra protagoniz 'Chicago' en Nueva York

El cantante Sebastián Yatra se embarca el próximo 25 de noviembre en el musical 'Chicago', un reto que asume con nervios e ilusión no solo por la notable fama de la obra -la más longeva de Nueva York- sino también por ser el primer colombiano en interpretar al personaje de Billy Flynn en Broadway.

"Doy muchísimas gracias como colombiano y latino por tener una oportunidad como esta. Es muy loco que de entre las 50 millones de personas que son de Colombia yo haya tenido la suerte de ser parte de esta historia. Es una gran responsabilidad", expresó el artista en entrevista con EFE.

El cantante recibió a varios medios hispanos en el Ambassador Theatre, donde interpretó la canción 'All I Care About', y aunque los nervios y el cansancio vocal le jugaron una mala pasada, consiguió remontar y acabar con éxito el tema: "Si suben esto les mato", bromeó con los periodistas al finalizar su ensayo.

Yatra, oriundo de Medellín, se mostró a favor de que más latinos interpreten papeles protagónicos en Broadway y Hollywood para así demostrar que entre los latinos "hay talento, pasión, valores, ética y responsabilidad en el trabajo".

La participación del colombiano en el musical, donde se pondrá en la piel del abogado Billy Flynn -interpretado por Richard Gere en la película de 2002- supone dar un paso más allá en su prolífica carrera musical, en la que ha sido nominado a 14 Grammys (llevándose dos de las estatuillas) y ha participado en la banda sonora de 'Encanto'.

'Chicago', un complejo reloj que hay que hacer funcionar

Ahora, Yatra mostrará una nueva faceta en el Ambassador Theatre de Broadway -donde actuará desde el 25 de noviembre hasta el 22 de diciembre- hablando y cantando en inglés, algo que, aseguró, le hace regresar a su infancia en Estados Unidos.

"Hablar inglés en el teatro también será algo interesante para la gente que me conoce por mi música en español", agregó, apuntando que será "bien divertido" escucharle hablar con el acento y el vocabulario del Chicago de los años 20.

El público no será el único que conocerá una nueva cara del cantante, pues él mismo espera ser una persona completamente distinta al terminar sus funciones: "Ricky Martin (que formó parte del musical 'Evita') me dijo: "Eres una persona antes de Broadway y otra después".

De momento, incidió, está aprendiendo mucho "por el nivel de exigencia" del musical, un trabajo muy distinto al de componer e interpretar sus propias canciones.

"Cuando escribes, tú te inventas los tiempos. Acá se trata de entender una obra muy compleja, que es como un reloj donde hay miles de piezas que tienen que trabajar juntas en perfecta sincronía para que dé la hora", subrayó.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

El artista, que hace un año no se habría visto capaz de participar en un proyecto así, aseguró que acepto la propuesta de participar en 'Chicago' para obligarse a hacer cosas "que no sé si voy a poder lograr o no, pero que a través del trabajo diario terminas cumpliendo".

Yatra comparó este gran reto con la maratón de Nueva York celebrada el pasado domingo, en la que participó: "Nunca me hubiese imaginado poder terminar una maratón, y el otro día hice un tiempo de 3 horas y 48 minutos", manifestó guiñando un ojo a cámara.

De Broadway a su próximo álbum

Más allá del musical, el artista sigue trabajando en su próximo álbum, que saldrá el año que viene y en el que el pop será el género musical predominante: "Lo definiría como una experiencia celestial", afirmó.

Su paso por Broadway será de utilidad en su nuevo proyecto, pues aseguró que está notando un gran "crecimiento vocal" gracias a sus clases de canto y que el estar viviendo en Nueva York durante varios meses le está dando "un espacio" para dedicarse a la guitarra y la composición.