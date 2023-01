Shakira: Artista venzolana la acusa de copiar su canción

Shakira ha acaparado las miradas de millones de personas en el mundo tras el lanzamiento de "Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53" junto a Bizarrap.

La letra de la canción tiene numerosas referencias de la cantante hacia su ex y su pareja actual, Clara Chía.

Por esta razón, los comentarios y hasta memes sobre este tema no se han hecho esperar. ¡Ha sido todo un revuelo!

No obstante, lo que también ha generado comentarios es que la cantante venezolana Briella ha señalado a través de sus redes sociales que la Session #53 se parece bastante a su tema "Solo tú".

Briella ha compartido ambas canciones para que el resto de usuarios pueda comparar y resulta especialmente familiar algunos fragmentos por su tono.

"Estoy en shock, estoy temblando, no sé qué hacer", dijo Briella media hora después del estreno del sencillo de Shakira.

Añadió: "Tengo la bandeja de mensajes colapsada".

"La canción es demasiado parecida, no son cosas mías. Amo a Shakira, la idolatro, he sido fan de toda la vida y es hasta un honor que me plagie... Pero no sé qué hacer, es muy parecida", mencionó.

VEA TAMBIÉN: Romeo Santos en Panamá: Descontento por el costo de los boletos

No es la primera denuncia hace al respecto. La venezolana, que se hace llamar en redes BriellaMusic, ya ha acusado a otros artistas de haber plagiado esa misma canción, que sacó el pasado junio y que acumula un millón de visualizaciones.

Ahora, ha pedido a sus seguidores que opinen al respecto, aunque parece que no es ella sola la que ha percibido melodías similares.

Con información del diario hermano día a día.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!