Sofía Valdés continúa ganando exposición internacionalmente

En noviembre de 2020, Sofía Valdés debutó en la industria de la música con su primer sencillo y desde entonces ha ganado exposición tanto local como internacionalmente.

La hija de la presentadora Ana Lucia Herrera recientemente posó para la revista Vogue y Chanel.

Adicional, publicaciones como People, Flood Magazine y Billboard Argentina han sido un escaparate para que internacionalmente las personas conozcan a Valdés.

Billboard Angentina resaltÓ el lanzamiento del EP debut “Ventura”, del cual lanzó la versión en español de “Amsterdam”, uno de los singles más escuchados.

“La traducción la hice porque no tenía una canción en español en el EP y porque en Panamá "Amsterdam" era la favorita y yo quería darles algo de vuelta. La sacamos bien, estoy muy contenta; pero para el futuro siento que el idioma español es tan rico y para algo tan simple hay muchas formas de deci”, comentó.

Más allá de las publicaciones, Valdés ha logrado presentarse en importantes festivales, en enero participó en el Sundance Film Festival.

Ha sido confirmada para presentarse en el festival Outside Lands a finales de octubre 2021 en San Francisco, California, y en pocos días se presentará en Lollapalooza 2021.

El evento tendrá lugar del 29 de julio al 1 de agosto, en Grant Park, Chicago, y compartirá ese escenario con artistas como Foo Fighters, Post Malone, Tyler, The Creator, Miley Cirus, Dababy, Marshmello, Illenium, Journey, Megan Thee Stallion, Roddy Ricch, Limp Bizkit, Modest Mouse, Steve Aoki, entre otros.

También actuará en el Austin City Limits y fue invitada por el latino, Omar Apollo, para abrir su tour en Estados Unidos.

A saber

Sofía Valdés contó a Billboard Argentina que conoció a Sam Smith en Londres en una ‘pijama party’.

“Cuento esta historia porque a eso de las siete de la mañana antes de irme, me llamó y me dio una piedra, un cristal y un incienso. Me dijo algo como "Yo sé que no nos conocemos bien, no sé qué son tus sueños y qué vas a hacer, pero siento que estamos en el mismo camino. Un día nos vamos a encontrar porque somos muy parecidos, somos la misma estrella”, confesó.

