'The Stars at Noon', cinta filmada en Panamá, competirá por la Palma de Oro en Cannes

La cinta “The Stars at Noon” (Las Estrellas al Mediodía), de la directora francesa Claire Denis, competirá por la Palma de Oro en la edición 75 del Festival de Cannes.

El filme de Denis es un thriller político ambientado en Centroamérica y cuenta con estrellas como Margaret Qualley, Joe Alwyn, Taron Egerton y el actor panameño Nick Romano, quien interpretó un papel secundario muy importante dentro del largometraje, en su reparto.

“Las Estrellas al Mediodía” se filmó en locaciones panameñas a finales de 2021, y su participación en el festival, que tendrá lugar del 17 al 28 de mayo, sirve como escaparate para promover al país como un destino fílmico.

La ciudad de Panamá, Panamá Este y Colón, son las locaciones en las que se rodó el filme y se espera que con el trabajo de Denis se denoten los atributos de los paisajes del país y el talento de los actores locales.

Cannes siempre se ha caracterizado por tener un equilibrio en su programación entre directores consagrados y cineastas emergentes. Para esta edición, el festival incluye a veteranos ganadores de la Palma de Oro como los hermanos belgas Jean-Pierre y Luc Dardenne, Ruben Östlund e Hirokazu Kore-eda.

Además, de Denis, también participarán cineastas como Kelly Reichardt (“Showing Up”), David Cronenberg (“Crimes of the Future), James Gray (“Armageddon Time”) y Park Chan-Wook (“Decision to Leave”), todos consolidados en Cannes y otros festivales, sin embargo, se convertirán en ganadores de Cannes si se alzan con la Palma de Oro en esta edición.

En total, unos 18 filmes compiten por la Palma de Oro, el máximo galardón otorgado por el festival y es considerado como uno de los galardones más importantes de la industria cinematográfica.

Novedades

Michel Hazanavicius levantará el telón del Festival de Cannes con la comedia zombis “Z”, pero no es la primera vez que el evento se inaugura con una cinta de esta temática, en 2019, la película inaugural que se proyectó fue “The Dead Don't Die”.

Otro de los espectáculos más esperados del festival es la proyección de “Top Gun: Maverick”, la secuela de su éxito de taquilla de 1986, que se presenta fuera de competencia, y a la cual Tom Cruise ha confirmado su asistencia.

