Todo listo para el festival colombiano Estéreo Picnic

La estrella inglesa de origen griego, Marina es la nueva artista que formará parte del festival colombiano Estéreo Picnic, este 26 de marzo.

La artista visita por primera vez Colombia. El pasado 18 de enero el anuncio de The Libertines inició la revelación de las equis (xxxxx) del Festival Estéreo Picnic.

"A las artistas se les da mucho más espacio para experimentar y volverse más comerciales si así lo desean", aseguró Marina, nacida en Gales en 1985, a la revista Billboard en 2021.

Experimentar, este ha sido el "leitmotiv" de la carrera de la artista de ascendencia griega y que se dio a conocer con Marina and The Diamonds en 2005.

Dance pop, synth pop, electropop y una estética "vintage, cheerleading y caricaturesca" es la fórmula de su propuesta.

¿El resultado? Hits planetarios como "Bubblegum Bitch", "Primadonna", "How to Be a Heartbreaker", "Oh No!" y otros encapsulados en cinco maravillosos discos: The Family Jewels (2010), Electra Heart (2010), Froot (2015) Love + Fear (2019).

Aún quedan sorpresas por anunciar, espacios para descubrir y artistas que se sumarán a esta sexy, atronadora y monumental fiesta del Festival Estéreo Picnic 2022.

Pronto la última develación de las equis, informaron en un comunicado de prensa.

A saber

El Festival Estéreo Picnic 2022 es el evento musical alternativo más grande de Colombia, se realiza anualmente en Bogotá desde 2010, y este año marca el regreso pospandémico del encuentro.

Para esta edición, J Balvin se estrenará en el Picnic como el primer headliner colombiano y ofrecerá la fiesta más salvaje del 2022.

