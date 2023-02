Todo lo que nos dejó el Día de San Valentín 2023

El San Valentín de 2023, estuvo muy movido, algo muy común por la naturaleza de la fecha, sin embargo, algunos escogieron este día para hacer importantes anuncios.

Lo que menos faltó fue amor, por una parte, Marc Anthony y Nadia Ferreira confirmaron que están esperando su primer hijo con una tierna fotografía, mientras que, Jennifer López, ex del salsero, y Ben Affleck sellaron su amor con tinta.

La pareja apodada como Bennifer optó por un match tattoo con los nombres de ambos para inmortalizar su amor. ¿Qué tal?

Pero estas no son las únicas parejas que destilaron amor. Sebastián Caicedo, ex de Carmen Villalobos, hizo pública su relación con Juliana Diez Duque, una empresaria de la industria textil.

Villalobos tampoco se quedó atrás y celebró su primer Día de San Valentín con su nueva pareja, el presentador venezolano Frederik Oldenburg.

Pero, no todo fue amor, ya que algunos famosos no están pasando por su mejor momento en este terreno, Shakira celebró su primer San Valentín soltera y lo hizo presuntamente lanzándole otra indirecta a su ex, Gerard Piqué.

La barranquillera publicó un videoclip escuchando el tema “Kill Bill”, de SZA, que en su letra habla sobre una mujer que está dolida por una ruptura y que sufre porque su ex es feliz con otra, además, habla sobre matar a su expareja.

Por otra parte, los rumores de infidelidad que rondan a Megan Fox y Machine Gun Kelly se intensificaron aún más, la actriz se quitó el anillo de compromiso, no obstante, allegado afirman que la pareja no ha roto su compromiso y fueron captados saliendo de terapia de pareja, ya que están tratando de solucionar las cosas.

Por otra parte, no todo es amor o desamor, ya que aprovechando la coyuntura del día de los enamorados el “Sol de México”, Luis Miguel, reapareció para anunciar que realizará una gira en 2023.

Luis Miguel, de 52 años, anunció su regreso oficial a los escenarios a través de Instagram tras una larga ausencia, pero no ofreció mayores detalles ni dio fecha exacta de su retorno.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!